Kahveni yanına, ikramlarınızda, ağızda eriyen çikolatasıyla misafirlerinize tattıracağınız, içi yumuşak dışı ise kıtır kıtır bir damla çikolatalı kurabiye tarifi vereceğim sizlere.

Damla çikolatalı kurabiye için gereken malzemeler:

1 adet yumurta

2 su bardağı pudra şekeri

1 büyük su bardağı damla çikolata

1 paket margarin

1 paket vanilya

1 çay kaşığı kabartma tozu

3 su bardağı un

Damla çikolatalı kurabiye yapılışı:

Oda sıcaklığında erimiş margarin ve şekeri bir mikser yardımı ile çırpalım.

Vanilya, kabartma tozu ve unu da yavaş yavaş ilave ederek, kulak memesi kıvamında bir hamur elde edelim.

Damla çikolatayı da kattıktan sonra elimizle yoğuralım, yoğurduğumuz hamuru streç film ile kaplayarak, buzdolabında 30 dakika dinlendirelim.

Dinlendirdiğimiz hamurdan bezeler kopartarak istediğimiz şekli verelim.

Önceden ısıttığımız 160 dereceli fırında 30 dakika altı kızarana kadar pişirelim.

Piştikten sonra üzerine arzu ederseniz pudra şekeri serpebilirsiniz.

Afiyet olsun...

Püf Noktası:

Margarin oda sıcaklığında olması kurabiyelerin ağızda dağılması için önemlidir Pişerken altının kızarmış üstünün ise beyaz olması gerekir.