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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Damla Colbay, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Bir kuaförde saçlarını kestiren ve bakım yaptıran Colbay, ayaküstü basın mensupları ile sohbet etti.

Geçtiğimiz günlerde Çeşme'den döndüğünü söyleyen oyuncu, "Tatilimi yaptım, dinlendim, annemi-babamı gördüm, koyları gezdim, sakin sakin denize de girdim" dedi.

Günlük 1000 TL'lik şezlong fiyatlarını aşırı bulduğunu söyleyen Damla Colbay, "Şezlong kiralamadım, kiralamam. Öyle şeyleri aşırı buluyorum, hoşlanmıyorum" şeklinde konuştu.

"BABAMDAN AKIL ALIYORUM"

Yatırımlar yaptığını ve bu konuda babasının fikirlerine önem verdiğini söyleyen oyuncu, "Harcamalarıma dikkat ediyorum, yatırımlar yapıyorum. Babamdan akıl alıyorum, babamın sözünü dinliyorum” dedi.

Damla Colbay, son dönemlerde ünlü isimlerin kadına şiddet haberleriyle gündeme gelmesiyle ilgili "Bunu yapan kadın-erkek fark etmez, herhangi bir canlıya zarar veren, her yaratığın çok aciz ve zavallı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki kadına şiddete, her türlü şiddete karşıyım" dedi.

"BEYAZ ATLI PRENSİ BEKLİYORUZ"

Colbay, muhabirlerin, "Aşk hayatınız nasıl gidiyor?” sorusuna ise "Beyaz atlı prensi bekliyoruz bakalım" diyerek cevap verdi.

Geçtiğimiz gün popçu Hande Yener, meslekten biriyle aşk yaşamanın konforlu olduğunu söylemesi üzerine, oyuncu da konuyla ilgili "Ben ruh eşine çok inanırım. Ruh eşim kimse onun hayatıma gelmesini bekliyorum. Kim olduğu, ne meslekte, olduğu hangi dinde olduğu önemli değil benim için" açıklamasını yaptı.