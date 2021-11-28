KARDEŞİNİ DE DARP ETTİ



Daha önce de eşini aldatma görüntüleriyle gündeme gelen Mustafa Can Keser'in 2017 yılında Damla Ersubaşı ve kendi kardeşi Alev Keser'i darp ettiği hatta mahkemelik olduğu öğrenilmişti. Keser şiddet iddialarını kabul etmiş ve pişman olduğunu dile getirmişti.