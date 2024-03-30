Damla Ersubaşı: Temiz raporumu aldım

Damla Ersubaşı, eski eşi Mustafa Can Keser'in iki kızının velayetini almak için kendisine şantaj yaptığını söyleyerek bu videonun videonun 1.5 yıl önce çekildiğini, eski eşinin montajlayarak medyaya servis ettiğini söylemişti.