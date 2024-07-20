Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser birbirine girdi
Kızlarını arkadaşına bırakarak Kıbrıs'a tatile giden Damla Ersubaşı, olaylı bir şekilde boşandığı Mustafa Can Keser ile birbirine girdi
Damla Ersubaşı, iki kızını arkadaşına emanet ederek Kıbrıs'a tatile gitti. Ancak, 2016 yılında evlendiği ve 2020'de olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Mustafa Can Keser ile sosyal medya hesaplarından karşılıklı bir tartışma yaşadı. Ersubaşı ve Keser, sert sözlerle birbirlerine yüklendi.
"SENİN DERDİN HİÇBİR ZAMAN KIZLARIMIZ OLMADI"
Keser, bir yazışma paylaşarak; "Senin derdin hiçbir zaman kızlarımız olmadı. Umurunda bile değiller. Ben varken kızlarımı kimseye bırakamazsın, onlar benim namusum. Beni vurabileceğin tek yer kızlarım olduğu için onların üzerinden ilerliyorsun. Senin derdin çocuk falan değil, tamamen benim. Ama benim tek derdim, kızlarımın güvenilir, sağlıklı bir ortamda olması. Kıbrıs'ta sana iyi tatiller," diyerek tepki gösterdi.
Mustafa Can Keser, kendisinin silahlı koruma ile gezmesini gerekçe göstererek kızlarının güvenliğinden şüphe ettiğini belirten Ersubaşı'na cevap vererek "Ben iş adamıyım, silahlı korumam kadar normal bir durum yok ve yasal. Başım belada değil bana babalık tavsiyesi verene kadar önce annelik yapmalısın" dedi. Kızlarını, Ersubaşı'nın bıraktığı arkadaşının yanından alan Keser "Kızlarımı gidip aldım şimdi benimleler. Aldığım yer annelerinden daha güvenilir ama kızlarım sahipsiz gibi kimsenin yanında kalamaz" ifadelerini kullandı.
Daha sonra, Kızlarının koltukta oturduğu bir fotoğraf paylaşıp; "Kızlarıma gidip aldım. Şimdi, benim neler aldığım yer annelerinden daha yüklenir ama kızlarım sahipsiz gibi; kimsenin yanında kalamaz." dedi.
"SEN KİMSİN BENİM KIZLARIMA NAMUS BEKÇİLİĞİ YAPACAKSIN?"
Eski eşinin yaptığı bu paylaşıma sessiz kalmayan Damla Ersubaşı'nın cevabı oldukça sert oldu. Ersubaşı; "Senin gibi kaypak, maalesef iki kızımın babası oldu. Kızlarımın hatırına susayım dedim ama sen hala kendince bir güç savaşında olduğun için yalandan yere bile olsa kızlarımın annesi demediğin için, park babası, ben de susmayacağım. Sen kimsin benim kızlarıma namus bekçiliği yapacaksın? Sen kim olabilirsin? Kendi adamlığına bak önce. Haddini bil, kendi namusuna dahil olan kah... yap bekçiliğini. En başta da 100 dolara muhtaç ettiğin çocuğuna. Utan be cibiliyetsiz. Reklam peşinde koşan terbiyesiz. Senin derdin benimle. Sen adam olsaydın 9 yaşına yaklaşmış çocuğuna babalık yapardın. Sakın beni konuşturma. Yok DNA, yok şu yalanlarını da bırak. Ama sen öyle bir cibiliyetsiz kaypaksın ki beni bile konuşturmak zorunda bırakıyorsun. Beni zorlama. Seninle evlendiğim gün kendini kanıtlamaya çalışıp reklamlarını yaptırdın ama bugünü, sana getirdiklerine bak. Kusura bakma birtanem, benim sayemde kendini iş adamı dedirtmeye çalıştın, yine benim kızlarımın ahıyla yok olacaksın. Destur çekeceksin benim kızlarımın adını ağzına alırken."
"Vay be, sen neymişsin de kimsenin haberi yok. Bana bak, beni varoşlarla karıştırma. İt ürür, kervan yürür. Senden bir şey olsaydı, bu zamana kadar olurdu. Kara çalmak kolaydır. Ağa da sensin, paşa da sensin, patron da sensin, medya gücü olan da sensin, kurtaran da sensin; inandık."
"ÇOCUKLARIMIN ÜZERİNDEN PRİM KASMA"
"Çocuklarımın üzerinden prim kasma. Benim çocuklarım orada, babalarının onların güzel fotoğraflarını çekiyor düşüncesiyle poz verirken, ka... laflarına masum iki kız evladını bulaştırma. Kendi çemberinde oyna. Sürekli fotoğraf, video... Ne kadar cahil, ne kadar boş beyinlisin. Ulan, benim kızım elinde iPad senin annesine attığı iftirayı, onları kullandığın fotoğraf ve videoyu görmek zorunda mı ya? Yeter, şam babası. Park babası! Neden koruma ile geziyorsun? Kimden korkuyorsun? Yine kimin namusuna bulaştın, bir söyle bakalım. Benim çocuklarımdan uzak dur, ahlaksız."
"SENİ TANIDIĞIMDA ESKORTLUK YAPIP UYUŞTURUCU İÇİYORDUN"
Keser tartışmanını boyutunu iyice büyüterek şu ifadeleri kullandı; "Açıklama yapmak için açıklama yapmak istersen, ben konuşmayayım. Sen tanıdığımda eskortluk yapıp uyuşturucu içiyordun. 16 Ekim'de mahkemede görüşeceğiz. Cibiliyetsiz dediğin adamdan neden iki tane çocuk yaptın ve defalarca barıştın? Annelik doğurmakla olmuyor. Annelik sıfatını kullanma; çocukları ele bırakıp gittiğini de görüyorum. Bir de reklam falan demişsin, magazin gücümü biliyorsun. Hani Zorlu'dayım, çocukları gönder beni çeksin diye yalvardığın günleri? Allah aşkına defol. Tatile gidebilirsin ama benim çocuklarımı bana bırakmak zorundasın, bana sormak zorundasın."
"UCUZ VAROŞ SENİ"
Keser, paylaşımlarına şu ifadelerle devam etti: "Süper mükemmel anne, kızların burada sen neredesin? Üzülüyorum sana, ağa da benim paşa da benim itirazı olan gelsin. Annelik şovunu yaparken milletin evinden kızlarımı topluyorum ama dur sen süper annesin, felaket bir şeysin sen ya. Seni görenler kendine anne diyemez. Ucuz varoş seni bir benimle olmadan önce haberlerine bak bir de benden sonrasına... Instagram annesi seni, 15 saniyelik story annesi seni. Sen bu çocuklara adam gibi düzgün baksan neden senden almak isteyeyim? Derim ki anneleri aslan gibi bakıyor, yanında olurum. Ama sen stroy de yaptığın anneliğe inanıyorsun çünkü hastasın. Sana gelen yorumlara kapılıp gidiyorsun. 2 çocuğa da 2 bakıcı tuttum yine yapamadın. Sen bu kızlara annelik yapsan neden davası açıp almaya çalışayım?"
Ersubaşı, velayet davasından bir belge paylaşıp; "Benim can evim çocuklarım olduğu için sen bana velayet davası açtın; senin can evin ise para. Ben de o yüzden nafaka davası açtım. Hadi bakalım, inşallah abin seni kovmaz." ifadelerini kullandı.
Keser, "Bununla buradan son yazışım. Instagram annesi seni 15 saniye istiyor. Sen bu çocuklara düzgün baksan, neden senden almak isteyeyim derim; kendileri aslan gibi bakıyor. Yanında olurum, maddi ve manevi olarak desteklerim. Ama sen story'de yaptın, annene inanıyorsun çünkü hastasın ve sana gelen yorumlara kapılıp gidiyorsun. Çocuğun için iki bakıcı tuttum, yine de bakmadın. Sen bu kadar annelik yapsan, neden velayet davası açıp almaya çalışayım? Neyse, uzatmayacağım. Sana söylediklerimi iftira değil, gayet iyi biliyorsun."
"KIZLARIMI BANA VER"
Keser; "Ah canım benim, nafaka davası mı açtın? Ben her zaman her yerde ödemediğimi söylüyorum ki zaten. Çevren ve sen de biliyorsunuz ki kat kat fazlasını yapıyorum. Günlük paralı oyun istekleri nafakanın 3-4 katı. Bak, iftira atmıyorum; sana pe... kadar ismini söylüyorum. Bu arada eskort sevmek ne zaman suç oldu? Ya da sevmek ne zaman kötü oldu? Herkes hata yapar, senin de hata yaptığını düşündüm ve zamanında çok sevdiğim için nikahıma aldım. Sen aileni, eskort çevrene değiştin. Benim bu dünyada kimseden korkmadığım bilinir. Bu arada ailemin parasını da gönder. Dolandırarak aldığın ya da 2-3 katını verelim, kızlarımı bana ver."
Ersubaşı bir video yayınlayarak; "Özür dilerim ama son paylaşım havladı mı desem, karakter mi desem bilmiyorum. Ancak ben kendi adıma özür dileyerek not almak istiyorum. Şimdi hem işimi hem tatilimi yapacağım. Yalan yok, anneler bazen 2-3 gün yalnız kalmak istiyor; yalan mı?" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram