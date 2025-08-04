HANGİ DAİRE İÇİN KAÇ SERTİFİKA GEREKİYOR?

5 etaptan oluşacak Damla Kent Projesi kapsamında 5 bin 325 adet konut ve 244 adet ticari ünite inşa edilecek.

Projenin ilk etabında yer alan 1540 konut, Gayrimenkul Sertifikası ile halka arz olacak. Sürecin devamında ise ikinci etapta bulunan 674 konutun halka arz edilmesi planlanıyor.

Damla Kent projesinde halka arz edilecek konutlar ve karşılık geldiği sertifika adetleri ise şöyle:

"62 metrekarelik 175 adet 1+1 daire, 631 bin 516 adet sertifika, 88 metrekarelik 1076 adet 2+1 daire, 863.276 adet sertifika, 144 metrekarelik 758 adet 3+1 daire, 1 milyon 384 bin 916 adet sertifika, 194 metrekarelik 205 adet 4+1 daire, 1 milyon 833 bin 345 adet sertifika".