Damla Kent Projesi halka arz oluyor! Damla Kent Projesi kaç lot dağıtacak, hisse fiyatı ne kadar?
Damla Kent Projesi'nin gayrimenkul sertifikaları halka arz oluyor. 4-5-6-7-8 Ağustos tarihlerinde talep toplayacak firma, oransal dağıtım ile 1 milyar 923 milyon 481 bin 733 lot dağıtacak. 21 milyar TL halka arz büyüklüğü ile yatırımcıların hedefine giren halka arz, borsada 'DMLKT' kodu ile işlem görecek. Peki, Damla Kent Projesi kaç lot dağıtacak, hisse fiyatı ne kadar, borsa işlem tarihi belli mi? İşte, güncel halka arz takvimine göre Damla Kent Projesi halka arz detayları...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle hazırlanan Damla Kent Evleri Projesi’nin Gayrimenkul Sertifikalarının halka arzı bugün başladı. 5 etaptan oluşacak Damla Kent Projesi kapsamında 5 bin 325 adet konut ve 244 adet ticari ünite inşa edilecek. 7,59 TL hisse fiyatı ile borsada alıcı bulacak hisseler için beş gün talep toplanacak. İşte, Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası halka arzına dair detaylar...
HANGİ DAİRE İÇİN KAÇ SERTİFİKA GEREKİYOR?
5 etaptan oluşacak Damla Kent Projesi kapsamında 5 bin 325 adet konut ve 244 adet ticari ünite inşa edilecek.
Projenin ilk etabında yer alan 1540 konut, Gayrimenkul Sertifikası ile halka arz olacak. Sürecin devamında ise ikinci etapta bulunan 674 konutun halka arz edilmesi planlanıyor.
Damla Kent projesinde halka arz edilecek konutlar ve karşılık geldiği sertifika adetleri ise şöyle:
"62 metrekarelik 175 adet 1+1 daire, 631 bin 516 adet sertifika, 88 metrekarelik 1076 adet 2+1 daire, 863.276 adet sertifika, 144 metrekarelik 758 adet 3+1 daire, 1 milyon 384 bin 916 adet sertifika, 194 metrekarelik 205 adet 4+1 daire, 1 milyon 833 bin 345 adet sertifika".
YATIRIM İÇİN ÜÇ FARKLI SEÇENEK
Halka arz edilecek Gayrimenkul Sertifikası ile tasarruf sahiplerine üç farklı işlem yöntemi sunuluyor.
1. Asli Edim (Konut Sahipliği): Yatırımcılar belirli sayıda sertifika biriktirerek doğrudan konut sahibi olabiliyor. Bu süreç 5 Şubat 2026-4 Ağustos 2028 tarihleri arasında işleyecek.
2. Tali Edim (Gelir Ortaklığı): Yeterli sayıda sertifikaya ulaşamayan yatırımcılar, proje sonunda açık artırmayla satılan konutlardan elde edilen gelirden pay alıyor. Satılamayan konutlar TOKİ tarafından ekspertiz değerinin yüzde 80'i oranında satın alınıyor. Nakit ödemeler 8 Ağustos 2029'da yapılacak.
3. Borsa Alım-Satım: Sertifikalar, Borsa İstanbul'da işlem görecek; yatırımcılar diledikleri anda alım-satım yapabilecek.
DAMLA KENT GAYRİMENKUL SERTİFİKASI LOT DAĞITIMI
Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası toplamda 1 milyar 923 milyon 481 bin 733 lot dağıtacak.
DAMLA KENT GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HİSSE FİYATI
Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası için hisseler 7,59 TL fiyat ile borsada satılacak.
TALEP TOPLAMA TARİHLERİ NEDİR?
Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası içn 4-5-6-7-8 Ağustos 2025 tarihlerinde talep toplanacak.
BIST KODU NEDİR?
Borsa İstanbul'da 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında "DMLKT" işlem kodu ile halka arza katılım sağlanabiliyor.
BIST İŞLEM TARİHİ NEDİR?
Halka arz takvimine göre; ilk BIST işlem tarihi 14 Ağustos 2025; BIST son işlem tarihi ise 3 Eylül 2029.
HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NEDİR?
Damla Kent Projesi halka arz büyüklüğü 21 milyar TL olarak açıklandı.