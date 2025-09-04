Damla Sönmez'in tatili
Damla Sönmez, yaz sezonu sona erse de tatil keyfini sürdürmeye devam ediyor. Sönmez, tatil anlarını paylaştı
Giriş: 04.09.2025 - 19:25 Güncelleme: 04.09.2025 - 19:34
Oyuncu Damla Sönmez, tatil sezonunun keyfini çıkaran isimler arasında yer aldı. Eylül ayına girilse de Sönmez’in tatili, hâlâ devam ediyor.
Damla Sönmez, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraflarla takipçilerini, tatiline ortak etti. Sönmez, paylaşımına; "Denizde parlayan elmaslar, kalbimde bir ninni" notunu düşerek duygusal bir dokunuş ekledi.
Fotoğraflar: Instagram
