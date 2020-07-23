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Danilo Zanna kimdir? 2020 MasterChef jürisi Danilo Zanna nereli, boyu ne kadar? Eşi kimdir?

Danilo Zanna, yeni sezon bölümleriyle ekranlara gelen MasterChef yarışmasında jüri koltuğuna oturmasıyla gündeme geldi. Danilo Zanna'nın nereli ve kaç yaşında olduğu gibi bilgilerin yanında eşinin de kim olduğu merak ediliyor. Peki Danilo Zanna kimdir?

Danilo Zanna

Danilo Zanna kimdir? sorusu ünlü şefin hayatını merak eden MasterChef izleyicileri tarafından soruluyor. Türkiye'de pek çok projede yer alan Danilo Zanna, aslen İtalyan'dır. Masterchef jürisi Danilo Zanna'nın hayatında detaylar haberimizde.

DANİLO ZANNA KİMDİR?

Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde İtalya'nın Prato kentinde dünyaya geldi. Ailesinin aşçılık maharetlerini kendisini aktarmayı başaran Danilo Zanna, bir süre sonra İtalyan mutfağında yetkinlik sahibi oldu.

Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veren Zanna, kendisine bir restoran açmıştır.

Zahide Yetiş'in programında şeflik yapmaya başlayan Danilo Zanna, Türkçe'yi kendisini ifade edecek kadar öğrendikten sonra Planet Mutfak Kanalında 'İtalyan İşi' adında bir program sunmaya başlamıştır.

Bir erkek çocuk sahibi olan Danilo Zanna, bir dönem ATV ekranlarında da yer alan Elin Oğlu programında İtalyan kimliğiyle yer almıştır.

Görümce isimli sinema filminde de yer almıştır. Danilo Zanna, Masterchef 2019-2020 sezonunun jüri üyeleri arasında yer aldı.

DANİLO ZANNA'NIN BOYU

Danilo Zanna ilgili detayları merak eden izleyicilerin araştırdığı konu başlıkları arasında Danilo Zanna'nın boyu da yer alıyor. Danilo Zanna 1.81 m boyunda ve 79 kg ağırlığındadır.

DANİLO ZANNA'NIN EŞİ KİMDİR?

Danilo Zanna, Tuğçe Demirbilek ile tanışmasının ardından Türkiye'ye yerleşmeye karar verdi. 2012 yılında evlenen Zanna çiftinin bu evliliğinden 2013 doğumlu Zeno isminde bir çocukları bulunmaktadır. Türk yemekleri ile yakından ilgilenen ve bu yemek kültürü üzerine kariyer yapmak isteyen Danilo Zanna İtalya'da ki kariyerini tamamen bırakarak Türkiye'ye yerleşti. Türkiye'ye yerleşmesinin hemen akabinde bir restoran açan tecrübeli şef sonrasında televizyonlarda boy göstermeye başladı. Program yaptığı ilk kanal, Kanal Türk ve bu kanalda TV şefliği yapmaya başlayarak kariyerine şöhret basamaklarını da eklemiş oldu. Daha sonra ATV Kanalına transfer olan Danilo Zanna'nın tanınmaya başlandığı ilk televizyon programı “Zahide ile Hayata Yetiş” adlı program oldu. Danilo Zanna, Zahide Yetiş'in programında şeflik yapmaya başladı. Ardından çeşitli programlarda yer alan bazı filmlerde de oyunculuk deneyimi bulunan Danilo Zanna şimdilerde jürisi olduğu MasterChef programıyla dikkatleri üstüne çekiyor.

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