Danimarka- İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi 5. maçında İspanya, Danimarka ile deplasmanda karşılaşıyor. Kadrosunda Pedri, Morata, Rodri ve Yamal gibi yıldız oyuncuları olan İspanya, Danimarka engelini geçerek puanını 13'e yükseltmeyi hedefliyor. Futbolseverler maçın detaylarını ve yayıncı kuruluşunu araştırıyor. Peki, Danimarka- İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Danimarka- İspanya maçına sayılı saatler kaldı. UEFA Uluslar Lig A Grup 4'te İspanya 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alarak 10 puanla lider konumda. Öte yandan Danimarka çıktığı 4 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlübiyet aldı ve 7 puanla 2. sırada yer buldu. Peki, Danimarka- İspanya maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...
DANİMARKA- İSPANYA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Danimarka- İspanya maçı 15 Kasım Cuma (bugün) 22.45'te oynanacak.
Heyecanla beklenen mücadele S Sport Plus ve dijital platform EXXEN'den naklen yayınlanacak.
İSPANYA MUHTEMEL 11
Raya, Porro, Vivian, Laporte, Cucurella, Zubimendi, Merino, Oyarzabal, Pedri, Williams, Morata