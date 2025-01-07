Danimarka Kralı, Trump ile Grönland konusunda yaşanan tartışmanın ortasında armasını değiştirdi

Annesi Kraliçe Margrethe'nin 2023 yılbaşı gecesi görevi bırakmasının ardından yerine geçen Kral Frederik, kraliyet armasını Grönland ve Faroe Adaları'nı öne çıkaracak şekilde değiştirdiğini duyurdu. Bu hamleyle Kral Frederik, Danimarka topraklarını ve eski kolonileri Danimarka Krallığı içinde tutma niyetini açıkça ifade etti.

Tasarım, Danimarka'nın, Trump'ın ABD'nin satın almak istediğini söylediği Grönland'ın kontrolünü Danimarka'nın elinde tutma niyetini gösteriyor.

500 yıl boyunca önceki Danimarka kraliyet armalarında Danimarka, Norveç ve İsveç arasındaki Kalmar Birliği'nin sembolü olan üç taç yer almıştı. Bu taçlar aynı zamanda komşusu İsveç'in de önemli bir sembolü.

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Ancak güncellenmiş versiyonda taçlar yok. Yerine Grönland ve Faroe Adaları'nı sembolize etmek üzere daha önce olduğundan daha belirgin bir kutup ayısı ve koç yerleştirildi.