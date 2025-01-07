Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Danimarka Kralı, Trump ile Grönland konusunda yaşanan tartışmanın ortasında armasını değiştirdi | Dış Haberler

        Danimarka Kralı, Trump ile Grönland konusunda yaşanan tartışmanın ortasında armasını değiştirdi

        Danimarka Kralı, kraliyet armasını Grönland ve Faroe Adaları'nı daha belirgin bir şekilde öne çıkaracak şekilde değiştirdi. Bu aynı zamanda Grönland'ı istediğini söyleyen ABD Seçilmiş Başkanı Donald Trump'a bir karşı çıkış mesajı taşıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 17:02 Güncelleme: 07.01.2025 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Danimarka Kralı armasını değiştirdi: Trump'a mesaj
        ABONE OL

        Annesi Kraliçe Margrethe'nin 2023 yılbaşı gecesi görevi bırakmasının ardından yerine geçen Kral Frederik, kraliyet armasını Grönland ve Faroe Adaları'nı öne çıkaracak şekilde değiştirdiğini duyurdu. Bu hamleyle Kral Frederik, Danimarka topraklarını ve eski kolonileri Danimarka Krallığı içinde tutma niyetini açıkça ifade etti.

        Tasarım, Danimarka'nın, Trump'ın ABD'nin satın almak istediğini söylediği Grönland'ın kontrolünü Danimarka'nın elinde tutma niyetini gösteriyor.

        500 yıl boyunca önceki Danimarka kraliyet armalarında Danimarka, Norveç ve İsveç arasındaki Kalmar Birliği'nin sembolü olan üç taç yer almıştı. Bu taçlar aynı zamanda komşusu İsveç'in de önemli bir sembolü.

        REKLAM

        Ancak güncellenmiş versiyonda taçlar yok. Yerine Grönland ve Faroe Adaları'nı sembolize etmek üzere daha önce olduğundan daha belirgin bir kutup ayısı ve koç yerleştirildi.

        Kraliyet ailesi, resmi belgelerde ve mühürlerde kullanılan ve unsurları 12. yüzyıla kadar uzanan armanın 'birliğin önemini güçlendirdiğini' söyledi. Üç tacın ise 'artık konuyla ilgisi kalmadığı için' kaldırıldığı belirtildi.

        Açıklamaya göre değişiklikler, Kral Frederik'in Ocak 2024'te göreve gelmesinin hemen ardından atanan bir komitenin tavsiyesi üzerine yapıldı.

        Kral geçen hafta yaptığı ilk yeni yıl konuşmasında şunları söyledi:

        "Hepimiz birlik içindeyiz ve her birimiz Danimarka Krallığı için kararlıyız. Krallığın dışında yer alan Güney Schleswig'deki Danimarkalı azınlıktan Grönland'a kadar. Biz birbirimize aitiz."

        "Bu sansasyonel bir karar"

        ABD'nin yeni başkanı Trump geçtiğimiz ay ABD'nin Grönland'ı satın almasını istediğini bir kez daha dile getirmiş ve Grönland başbakanı Múte Egede Trump'a tepki göstermişti.

        İsveç Lund Üniversitesi'nde tarih profesörü olan Dick Harrison, 1613 yılında Kalmar Savaşı'nı sona erdiren Knäred Barış Antlaşması'ndan bu yana gelen zaman içinde bu sembolün Danimarka armasından çıkarılmasının 'bir sansasyon' yarattığını söyledi.

        Harrison, "Bu sembol 1640'larda ve 1650'lerde İsveç'e karşı yapılan savaşlardaki büyük yenilgilerden, 1814'te Norveç'in kaybından, 1864'te Schleswig'in Almanya'ya kaybından, moderniteye geçişten, İzlanda'nın kaybından ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki Alman işgalinden sağ çıktı. Dolayısıyla, tarih açısından bakıldığında, Kral X. Frederik'in sembolü kaldırmaya karar vermiş olması bir sansasyondur."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Af gündemimizde yok"
        "Af gündemimizde yok"
        Tatil sitesinde dehşet! Peş peşe öldüler!
        Tatil sitesinde dehşet! Peş peşe öldüler!
        Gelek spas berêz Dewlet Baxçelî
        Gelek spas berêz Dewlet Baxçelî
        Yabancı VAR ne zaman gelecek?
        Yabancı VAR ne zaman gelecek?
        İstanbul'da sürücülerin 105 saati trafikte geçiyor!
        İstanbul'da sürücülerin 105 saati trafikte geçiyor!
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        Ayrıldığı erkek arkadaşını 'tacizci' diye paylaşan kadına hapis!
        Ayrıldığı erkek arkadaşını 'tacizci' diye paylaşan kadına hapis!
        ABD - Çin 'tekno savaşında' yeni hamle!
        ABD - Çin 'tekno savaşında' yeni hamle!
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Menajerinden F.Bahçe sözleri!
        Menajerinden F.Bahçe sözleri!
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Galatasaray'ın rönesansı!
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Resmen boşandılar
        Resmen boşandılar
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!