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Danimarka'nın efsane futbolcuları Laudrup kardeşler, EURO 2020'de Türkiye'nin başarılı olacağını düşünüyor

Danimarka'nın eski yıldız futbolcuları Laudrup kardeşler, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda yer alan Türkiye'nin başarılı olabileceğini söyledi.

Danimarka'nın efsane futbolcuları Laudrup kardeşler, EURO 2020'de Türkiye'nin başarılı olacağını düşünüyor
AA

EURO 2020'de verilecek şampiyonluk kupası, turnuvada 4 maça ev sahipliği yapacak Danimarka’nın başkenti Kopenhag’a getirildi. Kopenhag Belediye Sarayı'nda kupanın basın tanıtımı için düzenlenen toplantıya, Danimarka Futbol Federasyonunun (DBU) EURO 2020 elçileri eski Danimarkalı futbolcular Michael Laudrup, Brian Laudrup ve Flemming Povlsen da katıldı.

Basın tanıtımının ardından Laudrup kardeşler ve Kopenhag Belediye Başkanı Lars Weiss, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde Juventus, Barcelona, Real Madrid ve Ajax gibi dünya devlerinde de forma giyen ve Danimarka Futbol Federasyonu tarafından gelmiş geçmiş en iyi Danimarkalı futbolcu olarak seçilen Michael Laudrup, "A Grubu'nda yer alan Türkiye, İtalya ve İsviçre gruptan çıkmak için eşit şanslara sahip." dedi.

Michael Laudrup, gruplarını birinci ve ikinci bitiren ülkelerin yanı sıra en iyi dört grup üçüncüsünün de gruplardan çıkacağına işaret ederek, grup üçüncülüğünün de gruptan çıkmak için olasılıklar arasında bulunması gerektiğini belirtti.

Gruplarda ilk maçın önemine değinen Michael Laudrup, turnuvanın açılış karşılaşmasında ev sahiplerinden İtalya ile Roma'da karşılaşacak olan Türkiye ile ilgili "Türkiye için EURO 2020'de önemli olan, açılış maçında İtalya'ya karşı 1 puan alarak iyi bir başlangıç yapması." ifadesini kullandı.

Fransa, Portekiz ve Belçika'nın turnuvanın favorileri arasında olduğunu aktaran Michael Laudrup, farklı şehirlerin turnuvaya ev sahipliği yapacak olmasının eşsiz ve daha önce görülmemiş olduğunu ve ülkesi Danimarka'nın grup maçlarını evinde oynayacak olmasının avantaj olduğunu söyledi.

Belçika ile B Grubu'nda yer alan ülkesi Danimarka'nın gruptan çıkacağına inandığını kaydeden Michael Laudrup, grup aşamasından sonra tek maça eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmalarda Danimarka'nın her ülkeye karşı şansı olduğunu vurguladı.

Danimarka'nın kalecisi Kasper Schmeichel'ın önemli bir faktör olacağını belirten Michael Laudrup, Simon Kjaer ve Christian Eriksen'in de Danimarka için önemli oyuncular olduğunu dile getirdi.

- Brian Laudrup: "Türkiye'nin ilk maçtan puan çıkarması önemli"

Michael Laudrup gibi Danimarka'nın yetiştirdiği en iyi futbolcular arasında yer alan ve Bayern Münih, Milan, Fiorentina, Glasgow Rangers ve Chelsea kulüplerinin de formasını terleten Brian Laudrup da ağabeyi gibi Türkiye'nin ilk maçında puan çıkarmasının önemine değindi.

İtalya'nın eski gücünde olmadığını, Türkiye'nin İtalya'ya karşı iyi bir fırsata sahip olduğunu anlatan Brian Laudrup, "Türkiye, İtalya'ya karşı oynayacağı ilk maçı kaybederse o zaman yüksek bir tepeye tırmanmakla karşı karşıya kalır." dedi.

Milli takımda birlikte oynadığı Danimarkalı futbolcuların özellikle de Jes Högh'ün Türkiye'de forma giymekten dolayı mutlu olduğunu bildiğini aktaran Brian Laudrup, kendisine Türk takımlarından hiç teklif yapılmadığını da anlattı.

İstanbul kulüplerinin yanı sıra Anadolu kulüplerinin de Avrupa arenasında boy göstermeye başladığına işaret eden Brian Laudrup, "Geçen yıl UEFA Avrupa Ligi'ni takip ettim ve bilindik Türk kulüplerinin haricinde başka takımların da olduğunu gördüm. Bu gerçekten ilgi çekici." diye konuştu.

Danimarka Milli Takımı ile 1992 yılında Avrupa şampiyonu olduklarını hatırlatan Brian Laudrup, ülkesi Danimarka'nın taraftar desteğiyle gruptan çıkacağına ve biraz da şansla çeyrek final, yarı final ya da finale kadar gidebileceğine inandığını söyledi.

Avrupa Şampiyonası'nın taraftarsız oynanması durumunda çok sıkıcı olacağını aktaran Brian Laudrup, statlarda 15-16 bin seyircinin olmasının iyi bir atmosfer sağlayacağını ve oyuncuları mutlu edeceğini sözlerine ekledi.

Kopenhag Belediye Başkanı Lars Weiss ise EURO 2020'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde gerçekleşecek olmasına rağmen, diğer ev sahibi şehirlere olduğu gibi Kopenhag'da da bayram havasında geçeceğine inandığını ifade etti.

Kupanın güzel göründüğünü ve Danimarka'nın şampiyon olarak kupayı kalıcı olarak Kopenhag'a getirmesini ümit eden Weiss, Danimarka ile Rusya arasında oynanacak maçı heyecanla beklediğini anlattı.

- EURO 2020

11 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya-Türkiye karşılaşması ile başlayacak EURO 2020, 7 Temmuz’da İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı’nda oynanacak final karşılaşması ile son bulacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen ve 11 ülkenin ortak ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2020'de verilecek şampiyonluk kupası Kopenhag'ın ardından Amsterdam'da sergilenecek.

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