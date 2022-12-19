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Haberler Dünya Kupası 2022
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Danimarka TV kanalı, Faslı futbolcularla ilgili "ırkçı yorumu" için özür diledi

Danimarka'da bir televizyon kanalı, Fas Milli Futbol Takımı'ndaki oyuncuları ve ailelerini maymun ailesine benzeten yorumu yayımladığı için Twitter'da özür diledi.

Danimarka TV kanalı, Faslı futbolcularla ilgili
AA

TV 2 News sunucusu Christian Hogh Andersen'in, 2022 FIFA Dünya Kupası maçlarını kazandıktan sonra annelerine sarılan ve kutlama yapan Faslı oyuncuların görüntülerinin ardından verilecek maymun ailesi haberine geçişte yaptığı yorum eleştirilere neden oldu.

Andersen, "Katar'daki Faslı oyuncular ve aileleri hakkındaki haberin devamında bir de ısınmak için bir araya gelen bir hayvan ailesi haberimiz var." yorumuyla ikinci haberin sunumunu yaptı.

TV 2 News, olayla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu. Paylaşımda, "Hayvanlarla ilgili bir sonraki habere bağlanan yorumlar için son derece üzgünüz. Bunun için özür dileriz." ifadelerine yer verildi.

TV 2 News'in baş editörü Anne Mette Svane, yorumun "hem yanlış hem de saldırgan" olduğunu kabul etti.

Andersen, karşılaştırmayı kötü niyetle yapmadığını belirterek özür diledi.

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