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        Danıştay'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi kararı

        Danıştay, İBB'nin temyiz isteği üzerine Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesiyle ilgili kararını açıkladı. Mahkeme ihalenin iptaline oybirliği ile karar verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 09:25 Güncelleme: 13.02.2024 - 09:25
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        Danıştay'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi kararı
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Atatürk Havalimanı arazisiyle ilgili çevre düzeni ve plan değişikliğine itiraz etmişti. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aleyhine açılan davada yürütmenin durdurulması ve iptali istendi.

        Mahkeme 07 Kasım 2022 tarihli ara kararı ile anlaşmazlık konusu taşınmaz mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi.

        BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

        Hazırlanan bilirkişi raporunda “27 Mayıs 2022 tasdik tarihli İstanbul İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Atatürk Havalimanı, Millet Bahçesi ve Çevresi) şehircilik ilkelerine, yerleşmenin gelecekteki ihtiyaçlarına, planlama tekniklerine uygun olmadığı ve kamu yararını gözetmediği bilirkişi heyetimizce tespit edilmiştir” denildi.

        İDARE MAHKEMESİ İHALEYİ İPTAL ETMEDİ

        İBB'nin TOKİ ile Çevre Bakanlığı'na karşı açtığı davayı Ankara 16. İdare Mahkemesi 7 Eylül 2023’te karara bağladı. İdare Mahkemesi, ihalede hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti.

        TEMYİZE GÖTÜRÜLDÜ

        İBB, Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin bu kararını temyize götürdü. İBB’nin temyiz başvurusuyla ilgili kararını veren Danıştay 13. Dairesi, davanın idare mahkemesi tarafından reddedilmesinde hukuki isabet bulunmadığını kaydetti. Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin kararını bozan Danıştay 13. Dairesi, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere ihalenin iptaline oybirliği ile karar verdi.

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