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        Haberler Magazin Danla Bilic attan düştü - Magazin haberleri

        Danla Bilic, attan düştü

        Bir süredir binicilik dersi alan Danla Bilic, ata binip dubalardan atladıktan sonra yere düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 13:27 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:27
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        Attan düştü
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        Gerçek adı Neslihan Damla Aktepe olan Danla Bilic, sevenlerini korkuttu. Bir süredir binicilik eğitimi alan Bilic, talihsiz bir olay yaşadı.

        Bilic, eğitime gittiği gün, ata bindikten sonra bir anda kendini yerde buldu. Neye uğradığını şaşıran Danla Bilic, o sırada çekilen videoyu da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

        Videoda, Danla Bilic'in ata binmesinin ardından dubalardan atladıktan sonra yere düştüğü görüldü.

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