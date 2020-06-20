TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 yarışmacısı Cemal Can ile çok yakın arkadaş olan fenomen Danla Bilic, canlı yayın yaptığı esnada söyledikleriyle kafaları karıştırdı. Cemal Can ile 5 ay evli kaldıklarını söyleyen Danla, evliliklerinin ihanet yüzünden bittiğini ileri sürdü.

Çektiği makyaj videolarıyla adını duyuran Danla Bilic, karantinada olduğu günlerde Instagram'dan canlı yayın yaparak takipçilerinin sorularını yanıtladı. Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven ile çok yakın olan Danla Bilic, ağızları açık bırakan bir itirafta bulundu. İddiaya göre "Danla, canlı yayın esnasında Cemal ile 5 ay evli kaldıklarını söylüyor. Cemal Can'ın kendisini aldattığını söyleyen Danla Bilic, onunla çok iyi arkadaş kaldıklarını da sözlerine ekledi." deniliyor.

DANLA BİLİC KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Asıl adı Neslihan Damla Akdemir olan 'Danla Bilic' lakaplı sosyal medya fenomeni 5 Ekim 1994 yılında Kütahya'da dünyaya gelmiştir.

Lisans eğitimine Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta devam etmektedir.

ünyaca ünlü sosyal medya platformu olan YouTube’da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile bir çok kitlenin sevgisini toplamıştır. Samimi ve doğal kişiliği sayesinde kısa bir süre içerisinde bir milyon takipçiye sahip oldu.

Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle de dikkatleri üzerine toplayan Bilic, kendi makyaj markasını oluşturarak internet üzerinden satışlara da başlamıştır.