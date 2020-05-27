Danla Bilic kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular Survivor 2020 izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Gönüllüler takımının başarılı yarışmacılarından biri olan Cemal Can Canseven'in yakın arkadaşı olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile ilgili merak edilenler haberimizde...

DANLA BİLİC KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Asıl adı Neslihan Damla Akdemir olan 'Danla Bilic' lakaplı sosyal medya fenomeni 5 Ekim 1994 yılında Kütahya'da dünyaya gelmiştir.

Lisans eğitimine Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta devam etmektedir.

ünyaca ünlü sosyal medya platformu olan YouTube’da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile bir çok kitlenin sevgisini toplamıştır. Samimi ve doğal kişiliği sayesinde kısa bir süre içerisinde bir milyon takipçiye sahip oldu.

Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle de dikkatleri üzerine toplayan Bilic, kendi makyaj markasını oluşturarak internet üzerinden satışlara da başlamıştır.