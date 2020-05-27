Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMagazin
ABONE OL

Danla Bilic kimdir, nereli ve kaç yaşında? Danla Bilic hayatı hakkında

Danla Bilic kimdir? Soruları Survivor'ın son bölümünde izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Cemal Can Canseven'in yakın arkadaşı olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic hakkında detaylar haberimizde...

Danla Bilic

Danla Bilic kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular Survivor 2020 izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Gönüllüler takımının başarılı yarışmacılarından biri olan Cemal Can Canseven'in yakın arkadaşı olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile ilgili merak edilenler haberimizde...

DANLA BİLİC KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Asıl adı Neslihan Damla Akdemir olan 'Danla Bilic' lakaplı sosyal medya fenomeni 5 Ekim 1994 yılında Kütahya'da dünyaya gelmiştir.

Lisans eğitimine Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta devam etmektedir.

ünyaca ünlü sosyal medya platformu olan YouTube’da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile bir çok kitlenin sevgisini toplamıştır. Samimi ve doğal kişiliği sayesinde kısa bir süre içerisinde bir milyon takipçiye sahip oldu.

Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle de dikkatleri üzerine toplayan Bilic, kendi makyaj markasını oluşturarak internet üzerinden satışlara da başlamıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cüneyt Arkın o haberlere isyan etti - Magazin haberleri
MAGAZİNCüneyt Arkın isyan etti
Ekin Koç: Her yerimi yaptırdım - Magazin haberleri
MAGAZİNEkin Koç: Her yerimi yaptırdım
Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı mı? Fotoğraflı yanıt - Magazin haberleri
MAGAZİNFotoğraflı yanıt
Eda Ece: Uzay Mekiğinde gibiyim - Magazin haberleri
MAGAZİN"Uzay mekiğinde gibiyim"
Cem Davran'dan esprili paylaşım - Magazin haberleri
MAGAZİNCem'den esprili paylaşım
Ünlülerin çocukları
MAGAZİN8 çocuklu bayram kutlaması
Gökçe sosyal medya fenomenlerine isyan etti - Magazin haberleri
MAGAZİN"Makyaj videosu çekin daha değerli"
Kristina Rozhko Çeşme’ye gitmek için dua ediyor - Magazin haberleri
MAGAZİNÇeşme’ye gitmek için dua ediyor
Fulden Uras kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fulden Uras neden gündem oldu?
MAGAZİNFulden Uras kimdir?
Murat Dalkılıç'tan Aylin Mavi paylaşımı - Magazin haberleri
MAGAZİN"Gençleri yakalama taktiklerim"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X