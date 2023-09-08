Danny Masterson'a tecavüzden 30 yıl

Danny Masterson, 2000’li yılların başında işlediği suçlar sırasında 'That 70’s Show' adlı dizide rol alıyordu. Savcılar, iki kadına tecavüz eden Masterson’ın Scientology tarikatındaki konumunu kullanarak, mağdurların şikayetçi olmasını engellediğini öne sürüyordu.

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"KEŞKE ONU DAHA ERKEN POLİSE ŞİKAYET EDEBİLSEYDİM"

Dün görülen duruşma sırasında konuşan kadınlardan bir tanesi, "Keşke onu daha erken polise şikayet edebilseydim" dedi.

Reusters'ın aktardığına göre; Bir diğer mağdur kadın ise, "Seni affediyorum. Artık hastalığının yükünü taşımam gerekmiyor" şeklinde konuştu.