Darbederek kaçırmaya çalıştı!
Olay, Ankara'da meydana geldi. Ankara Polatlı'da terk ettiği sevgilisi ile barışmak için buluşan adam hayır yanıtını alınca öfkeden adeta deliye döndü. Bıçak çekip genç kızı darbederek arabasına bindirmeye çalıştı. Gözü dönen saldırgan küçücük köpeğe bile acımadı.
Giriş: 03.02.2025 - 20:32 Güncelleme: 03.02.2025 - 20:32
Olay, Ankara'da meydana geldi.
Ankara Polatlı'da terk ettiği sevgilisi ile barışmak için buluşan adam hayır yanıtını alınca öfkeden adeta deliye döndü.
Bıçak çekip genç kızı darbederek arabasına bindirmeye çalıştı.
Gözü dönen saldırgan küçücük köpeğe bile acımadı.
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