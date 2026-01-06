Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Darbedilen kişi, apartman girişinde ölü bulundu

        Darbedilen kişi, apartman girişinde ölü bulundu

        Samsun'un Bafra ilçesinde Erkan Cömert'in (52), bir apartmanın girişinde cansız bedeni bulundu. Cömert'in darp sonucu hayatını kaybettiği belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 18:23 Güncelleme: 06.01.2026 - 18:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Darbedilen kişi, apartman girişinde ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, Hacınabi Mahallesi Kutlu Sokak’ta meydana geldi.

        Bir apartmanın girişinde kanlar içerisinde hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, yaşamını yitiren kişinin Erkan Cömert olduğunu tespit etti. Erkan Cömert’in darp sonucu hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dövme sildirmek isterken kabusu yaşadı: Elindeki dokular öldü

        Bir güzellik merkezinde elindeki dövmeyi sildirmek isteyen Yasin Taş'ın sol elinde iddiaya göre hatalı uygulama nedeniyle ikinci derece yanık oluştu. Durumu anlattığı güzellik merkezi görevlileri ise Taş'a "Çok ağrın varsa, eczaneden ağrı kesici al" önerisinde bulundu. (İHA) 

        #HABER
        #Samsun
        #samsun haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi
        Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        Galatasaray'da yeni hedef: Pape Gueye!
        Galatasaray'da yeni hedef: Pape Gueye!
        6 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        6 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Yine boşanamadı
        Yine boşanamadı
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!