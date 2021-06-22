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Darbe karşıtı Myanmarlı milli futbolcudan Japonya’ya göçmenlik başvurusu

Japonya’da oynanan Dünya Kupası eleme maçında ülkesindeki darbeyi protesto eden ve Japonya'da kalmak istediğini dile getiren Myanmarlı milli takım kalecisi Pyae Lyan Aung, Japonya’ya göçmenlik başvurusunda bulundu.

Darbe karşıtı Myanmarlı milli futbolcudan Japonya’ya göçmenlik başvurusu
Myanmarlı milli futbolcudan göçmenlik başvuru
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İHA

Japonya'da geçtiğimiz ay oynanan Dünya Kupası eleme maçında ülkesindeki askerî darbeyi protesto etmek için 3 parmakla selam veren ve takım arkadaşları ile birlikte dönüş uçağına binmeyerek Japonya’da kalan Myanmarlı milli takım kalecisi Pyae Lyan Aung, Japonya’ya göçmenlik başvurusunda bulundu.

Kendi hayatının yanı sıra ailesinin hayatından da endişe ettiği belirtilen Aung'un, Osaka'da bulunan göçmenlik bürosuna başvurarak iltica talebini resmi makamlara ilettiği öğrenildi.

PROTESTO ETMİŞTİ

Japonya ile Myanmar arasında oynanan maçta ülkesinin milli marşı çalınırken "Adalete ihtiyacımız var" yazan ve elinin 3 parmağını havaya kaldırarak darbeyi protesto eden Aung, ülkesine dönmeyi reddederek Japonya’da kalmıştı. 27 yaşındaki Myanmarlı milli futbolcu, havaalanında gazetecilere verdiği demeçte, eve dönerse hayatının risk altında olacağını söylemişti.

Oyuncunun 3 parmağıyla yaptığı hareket, Myanmar’da askerî yönetime karşı bir direniş sembolü olarak kullanılması nedeniyle kamuoyunda büyük ses getirmişti.

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