Show TV'nin sevilen dizisi Darısı Başımıza’nın dördüncü bölüm tanıtımı yayınlandı. Öykü’nün, Cem’le ayrıldığını ailesine açıkladığı tanıtımda Zerrin, Öykü’ye tepki gösteriyor. Öykü ve Ozan arasında tansiyon giderek yükselirken Zerrin, Öykü’nün Cem’le evlenmek istememesini kabullenemiyor. Öykü’yü sorularıyla sıkıştıran Zerrin, “Cem’den de saklamışsın ama anlamış çocuk. Senin onu neden terk ettiğini işte!” sözleriyle Öykü’yü heyecanlandırıyor. “Bir Tutam Aşk, Bir Yudum Mutluluk ve Bolca Kahkaha!” mottosuyla yola çıkan Darısı Başımıza, her Çarşamba Show TV’de ekrana geliyor.

DARISI BAŞIMIZA 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DARISI BAŞIMIZA 3. SON BÖLÜM ÖZETİ

Darısı Başımıza’nın bu akşam ekrana gelen 3. bölümünde Öykü’nün İzmir’de tanıştığı kişinin Ozan olduğunu öğrenen Rüya, Öykü’yü korumak isterken Cem’in ayağını burktu. Tekinsoyların oyuncusu Sude’ye yardımcı olmaya çalışan Öykü ve Ozan yine bir araya gelmek zorunda kaldı. Sahneye çıkan Öykü söylediği şarkıyla Ozan’ı büyülerken, Cem hasta yatağında eğlence peşindeydi. Babasının hikaye defterini Canan’dan almaya kararlı olan Zerrin, Canan’ın eline daha büyük bir koz geçtiğinden habersizdi. Daha fazla dayanamayan Ozan, her şeyi Cem’e itiraf etmeye karar verdi. Bunu öğrenen Rüya, Merter ve Öykü’yü de alarak Ozan’ın peşine Sapanca’ya gitti. Kardeşini kaybetmekten korkan Ozan ise gerçeği söylemekten vazgeçti. Öykü’nün Cem’den ayrılmak istediği final sahnesi ise izleyenleri ekran başına kilitledi.

DARISI BAŞIMIZA 3. BÖLÜM İZLE

Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Deniz Dargı’nın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Barış Yöş’ün oturduğu Show TV’nin merakla beklenen yeni dizisi “Darısı Başımıza”nın başrollerini Ozan Dolunay, Elif Doğan ve Devrim Yakut paylaşırken, oyuncu kadrosunda Açelya Topaloğlu, Özgün Karaman, Nergis Kumbasar, İbrahim Kendirci, Sevinç Erbulak, Dilek Çelebi, Ulvi Alacakaptan, Yüksel Ünal, Burak Can, İlay Erkök, Gizem Ergün, Eda Başlamışlı gibi güçlü isimler yer alıyor.

Darısı Başımıza’nın yeni bölümü 25 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de Show TV'de!

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