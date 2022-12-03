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Haberler Gündem Daron Acemoğlu kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Daron Acemoğlu hayatı ve kariyeri
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Daron Acemoğlu kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "İkinci Yüzyıla Çağrı" başlıklı vizyon belgesinin tanıtım toplantısında uluslararası alanda tanınan ekonomi profesörleri de sunum yaptı. Toplantıya video konferans ile bağlanıp sunumunu yapan Daron Acemoğlu'nun adı Türkiye'nin yakın dönem siyasi yaşamında çokça duyuldu. Yaşanan bu gelişmelerinin ardından Daron Acemoğlu hayatı ve kariyeri birçok kişi tarafından mercek altına alındı. İşte Daron Acemoğlu 'nun hayatı ve kariyeri...

Daron Acemoğlu kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Daron Acemoğlu hayatı ve kariyeri

"İkinci Yüzyıla Çağrı" başlıklı vizyon belgesinin tanıtım toplantısında video konferans yöntemi ile katılarak sunumunu yapan Daron Acemoğlu hayatı kamuoyunun gündemini meşgul etmeye başladı. Bir dönem bakanlık için de kulislerde konuşulan Acemoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisinde ziyaret ettiği isimlerden biri olmuştu. Peki, "Daron Acemoğlu kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? " İşte Daron Acemoğlu hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

DARON ACEMOĞLU KİMDİR?
Acemoğlu, akademik kariyerini uzun süredir ABD'de yürütüyor. 1967 doğumlu Prof. Dr. Daron Acemoğlu, 1986'da Galatasaray Lisesi'ndeki eğitimini tamamladıktan sonra İngiltere’nin York Üniversitesi'nde lisansını bitirdi. London School of Economist okulunda öğretmenlik yaptı. 2000 yılında ise profesör oldu. ABD’deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) ders veriyor.

Siyasal ekonomi, ekonomik büyüme gibi alanlarda yayınlar yapan Acemoğlu, çeşitli akademik ödüllerin de sahibi.

Acemoğlu, profesör unvanını aldıktan sonra 2 kez Nobel İktisat alanında aday olarak gösterildi. 2013 yılında sosyal bilimler dalında T.C Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük ödülü verildi.

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