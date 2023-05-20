"BU MUHABBETTEN SIKILDIM"

Birce Akalay, “İbrahim Bey'in sevgilisi ile görüntülenmesi sizi rahatlattı mı? Çok üstünüze gelindiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna, "Kimse istediği kadar üstüme gelsin. Ne olduğu ortada. Ben bu muhabbetten sıkıldım. Sevgilisi var hâlâ bana soruyorsunuz. Böyle şeylerle ilgilenmem ki. Bu konuda beni daha fazla konuşturmayın" diye yanıt verdi.