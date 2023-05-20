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Darth Vader Birce Akalay

Birce Akalay, bir arkadaşının Asmalımescit'teki doğum gününe katıldı. Darth Vader kostümü giyerek arkadaşına sürpriz yapan Akalay, herkesi şaşırttı

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  • Darth Vader Birce Akalay - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncu Birce Akalay, Hayko adıyla da tanınan işletmeci arkadaşı Murat Hayk Davulcu'nun doğum günü partisine katıldı.
  • Darth Vader Birce Akalay - Magazin haberleri

    Birce Akalay, sürpriz yaparak arkadaşının çok sevdiği Star Wars serisindeki Darth Vader karakterinin kostümünü giydi. Herkesin şaşkın bakışları arasında Roman havası oynayarak kutlamanın yapıldığı sokağa gelen Akalay, eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.
  • Darth Vader Birce Akalay - Magazin haberleri

    "BANDO MALİYETLİ GELDİ"

    Kutlama sonrası soruları yanıtlayan Birce Akalay, Darth Vader sürpriziyle ilgili gelen sorulara şöyle yanıt verdi: Aslında trompetli, bandolu bir sürpriz yapacaktım ama bulamadım. Ayıptır söylemesi bu ekonomik durumda kalabalık bir bando ekibi getirmek maliyetli. Sonra aklıma bizim sokaklarda hep beraber olduğumuz müzisyen dostlarımız geldi. Onlarla birlikte bir espri yapalım dedik. Hayko çok seviyor  Darth Vader'ı. Geçenlerde de Trakya’da bir Iron Man vardı. Müzik eşliğinde dokuz sekiz oynuyordu. Videosunu Hayko'ya atmıştım, çok sevmişti.
  • Darth Vader Birce Akalay - Magazin haberleri

    "HİÇBİR ŞEYE HAK ETTİĞİNDEN FAZLA PARA VERMEM"

    Yaz tatilinde Bodrum’a ailesinin yanına gideceğini söyleyen Birce Akalay, tatil beldelerindeki yüksek fiyatların hatırlatılması üzerine, "Burada da yiyorum, orada da yiyorum. Hiçbir şeye hak ettiğinden fazla para vermeyi tercih bir insan değilim. Güzel yaşamak, kaliteli yaşamak da para ile ölçülebilen bir şey değil" şeklinde konuştu.
  • Darth Vader Birce Akalay - Magazin haberleri

    Birce Akalay, rol arkadaşı İbrahim Çelikkol arasında aşk haberleri çıkmıştı. Akalay, bu haberleri yalanlasa da iddialar sürekli gündeme gelmişti. İbrahim Çelikkol’un geçtiğimiz günlerde sevgilisi Natali Yarcan ile görüntülenmesi sonrası iddialar son buldu.
  • Darth Vader Birce Akalay - Magazin haberleri

    "BU MUHABBETTEN SIKILDIM"

    Birce Akalay, “İbrahim Bey'in sevgilisi ile görüntülenmesi sizi rahatlattı mı? Çok üstünüze gelindiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna, "Kimse istediği kadar üstüme gelsin. Ne olduğu ortada. Ben bu muhabbetten sıkıldım. Sevgilisi var hâlâ bana soruyorsunuz. Böyle şeylerle ilgilenmem ki. Bu konuda beni daha fazla konuşturmayın" diye yanıt verdi.

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