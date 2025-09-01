DasDas ‘Açık İlişki’'yle sezonu açıyor

DasDas, yaz dönemi etkinlikleriyle konuklarını ağırlamaya devam ederken Eylül ayında yeni sezona da hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. 5 Eylül Cuma akşamı yeni prodüksiyonu ‘Açık İlişki’ ile tiyatro sezonuna merhaba diyecek DasDas, konuk tiyatro ekiplerini, müzisyenleri ve stand-up gösterilerini yıl boyunca sahnesinde misafir etmeye devam edecek.

Binnur Kaya - Mert Fırat

Dario Fo ve Franca Rame ikilisinin eşsiz kadın oyunları serisinden biri olan ‘Açık İlişki’de evlilik kurumundaki kadın-erkek eşitsizliği, cinsiyet rolleri, ilişkilerde yaşanan çifte standartlar alaycı ve eğlenceli bir dille eleştiriliyor. Binnur Kaya ve Mert Fırat tiyatro sahnesinde buluşurken iki isim aynı zamanda oyunun uyarlamasını, yönetmenliğini ve tasarımını da beraber üstleniyor.

Deli Bayramı

Eylül ayı programında ayrıca ‘Joseph K.’ ve ‘Deli Bayramı’ gibi prömiyerini yaptığı günden beri kapalı gişe sahnelenen DasDas oyunları da seyircisiyle buluşmayı sürdürecek. Her sene 90’dan fazla oyunu misafir ederek bağımsız tiyatro ekiplerine destek olan Açık Sahne, bu sezon da birçok konuk oyuna sahnesini açmaya devam edecek. DasDas, geçtiğimiz sezon olduğu gibi öne çıkan stand-up gösterilerine sahnesini açarak bu sezon da davetlilere eğlenceli anlar yaşatacak. Eylül ayında Özgür Turhan, Baturay Özdemir ve Lesli Karavil stand-up gösterileriyle Alternatif Sahne’de olacaklar.