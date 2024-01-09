DasDas özel prodüksiyonlu oyunlarını yeni yılda da sanatseverlerle buluşturuyor. Dünyaca ünlü yazar Shakespeare’in ‘Titus Andronicus’u dikkat çekici, farklı bir uyarlamayla Ocak ayında da DasDas’ta tiyatroseverlerle bir araya gelmeye devam ediyor. 15 - 16 – 17- 30 ve 31 Ocak akşamlarında 5 temsille sahnelenecek ‘Titus Kompleks’ sezon boyunca DasDas’ta izlenebilecek.

Olga Helen Bach ve Thomaspeter Goergen’in uyarladığı ‘Titus Kompleks’in yönetmenliğini, sahne ve kostüm tasarımını Ersan Mondtag üstleniyor. Uluslararası bir ekibin film tadında kollektif çalışmayla ortaya çıkardığı oyunun kadrosunda başarılı oyuncular Can Sipahi, Didem Balçın, Doğukan Polat, Elçin Afacan, Ferit Kaya, Mert Fırat, Onur Dilber, Yalım Danışman, Hilal Attar yer alıyor.

Farklı ve alışılmadık bir Shakespeare uyarlaması olan ‘Titus Kompleks’te, hayallerimizin sınırlarını zorlayan yönetmen Ersan Mondtag ile birlikte Olga Bach, canavar ruhlu bir Romalıyı, her şeyin kapitalizm mezbahasında alınıp satıldığı, müteahhitlerin ve sığır tüccarlarının dünyasına hapsediyor, tıpkı vahşi bir katliamın çözümlemesi gibi, hırsızlığın, ihanetin, sapkınlığın ve yamyamlığın hikayesini günümüz diliyle anlatıyor.

Titus Kompleks

Uyarlayan ve Metin: Olga Helen Bach, Thomaspeter Goergen

Çeviren: İlksen Başarır

Yönetmen / Sahne – Kostüm Tasarım: Ersan Mondtag

Yardımcı Yönetmen: Thomaspeter Goergen

Sahne Uygulama: Alexander Naumann

Işık Tasarım: Kerem Çetinel

Müzik: Tristan Brusch

Görsel Tasarım: Ecem Akça

Kamera: Çiğdem Akdoğan, Oğulcan Tütüncü

Oyun Asistanları: Elif Mandan, Yalım Danışman