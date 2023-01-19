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DasDas tiyatro festivaline hazırlanıyor

DasDas, İO Uluslararası Tiyatro Festivali'ne imza atmaya hazırlanıyor

DasDas tiyatro festivaline hazırlanıyor
HABERTURK.COM

DasDas, İO Uluslararası Tiyatro Festivali için çalışmalara başladı. Uluslararası birçok tiyatro oyununu İstanbul'da seyirciyle buluşturacak festival, ilk olarak çağdaş tiyatro sahnesinin en yaratıcı yönetmenlerinden Milo Rau'nun, çok ödüllü oyunu 'La Reprise. Histoiré Du Théâtre (I)'i 18 ve 19 Şubat tarihlerinde DasDas'ta ağırlayacak.

İki gün boyunca sahnelenecek dünyaca ünlü oyunun biletleri sanatseverlere açıldı.

Günlük yaşamın içinden seçtiği trajik öyküleri profesyonel ve amatör oyuncularla bir araya getirerek, sahneye taşıyan Milo Rau'nun çok konuşulan oyunu 'La Reprise. Histoiré Du Théâtre (I)', 2012 yılında Liege'de bir grup gencin yaşadığı trajik bir hikayeyi sahneye taşıyor.

2018 yılında ilk kez sahnelendiğinde New York Times tarafından 'Yılın En İyi Yapımı' olarak nitelendirilen, Tom Adjibi, Suzy Cocco, Sara De Bosschere, Sébastien Foucault, Fabian Leenders, Johan Leysen'in rol aldığı oyun, aynı yıl Avrupa'nın en önemli tiyatro festivallerinden Avignon Festivali'nde de büyük bir ilgiyle karşılandı.

İO Uluslararası Tiyatro Festivali'nin tüm programı önümüzdeki günlerde duyurulacak.

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