Yağmura rağmen denize girdi
Muğla'nın Datça ilçesinde bir kişi yağışa aldırış etmeden denize girdi
Giriş: 18.02.2025 - 23:23 Güncelleme: 18.02.2025 - 23:23
İlçede yağışlı hava yer yer etkisini azaltırken, bazı vatandaşlar sahilde vakit geçirdi.
Kumluk Plajı'nda ise bir kişi yağışlı havaya aldırış etmeden denize girmenin keyfini yaşadı.
Sahildeki vatandaşlar, ilçede her mevsim ve koşulda keyifli zaman geçirebildiklerini ifade etti.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ