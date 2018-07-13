Muğla'nın Datça ilçesinde, seyir halindeyken alev alıp yanan yolcu otobüsünde, facianın eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı. Yolcuların tahliyesinde 1-2 dakika geç kalınsa, hava hortumlarının yanmasıyla otobüsün kapılarının açılamayacağı belirtildi. Otobüsün bagaj kapaklarının da hava hortumlarının yanması nedeniyle açılmadığı kaydedildi.
DHA'nın haberine göre, İstanbul'dan Datça'ya gitmek için yola çıkan 40 yaşındaki Ahmet Uludere yönetimindeki, Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü, Marmaris- Datça karayolunun 30'uncu kilometresindeki Balıkaşıran mevkiine geldiğinde alev aldı. Yolun sağına yanaşan Uludere, otobüsteki 22 yolcuyu tahliye etti. Yolcuların tahliyesinden kısa süre sonra otobüs, alev topuna döndü. Alevler, yakındaki kızılçam ağaçları ile kaplı ormanlık alana sıçradı. Bölgeye, itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait toplam 12 arazöz, 2 helikopter ve 47 orman işçisi sevk edildi. Yangın nedeniyle trafiğe kapanan yolda yaklaşık 2 kilometrelik araç konvoyu oluştu. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Bir saatlik çaba sonucunda alevler söndürülürken, tamamen yanan otobüs demir yığınına döndü. 1 dönüm ormanlık alan da zarar gördü. Yolcuların bagajları da yandı. Yolcuları başka bir otobüse bindirilerek Datça'ya gönderildi. Otobüs şoförü Uludere, jandarma tarafından gözaltına alındı.
ŞOFÖRÜN İFADESİ TEHLİKENİN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Hakkında 'mala zarar vermek, taksirle yangına sebebiyet verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından adli işlem başlatılan şoför Ahmet Uludere'nin, jandarmadaki ifadesi, yaşanan tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Uludere ifadesinde, rampayı çıkarken otobüsün arkasından duman geldiğini fark edip, yolun sağına yanaşarak aracı durdurduğunu ve hemen kapıları açıp yolcuları tahliye ettiğini söyledi. Bu sırada bagaj kapaklarını da açıp eşyaları kurtarmak istediğini belirten Uludere, hava hortumu ile çalışan kapakların, alevlerden yanıp iş görmediğini anlattı. Aynı durumun otobüsün kapıları için de geçerli olabileceğini belirten Uludere'nin, "Eğer 1-2 dakika daha gecikmiş olsak, belki de otobüsün kapıları da açılamayabilirdi" dediği belirtildi.
Otobüs şoförü Uludere, jandarmadaki ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.
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