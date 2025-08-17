Habertürk
        Dave Franco ve Alison Brie çifti: Sette yakınlık koordinatörüne ihtiyaç duymadık

        Dave Franco ve Alison Brie çifti: Sette yakınlık koordinatörüne ihtiyaç duymadık

        Yaklaşık 15 yıldır birlikte olan ve 2017'den beri de evli olan Dave Franco ve Alison Brie çifti, yeni filmlerinde neden yakınlık koordinatörüne ihtiyaç duymadıklarını anlattı

        Giriş: 17.08.2025 - 12:17 Güncelleme: 17.08.2025 - 12:17
        Oyuncu çift; Dave Franco ile Alison Brie, yeni filmlerinde birlikte çalıştı. 2017'den beri evli olan ikili, uzun süredir birlikte olmalarının, birlikte çalışmaktan bu kadar memnun olmalarının sebeplerinden biri olduğunu söyledi.

        Çift, yakın zamanda 'Together' adlı korku filminde birlikte rol aldı. The Times'a konuşan çift, sette bir yakınlık koordinatörü bulundurmamayı tercih ettiklerini söyledi.

        YAKINLIK KOORDİNATÖRÜ

        Yakınlık koordinatörleri, film yapımcılığı sektöründe oyuncuların birlikte cinsellik içeren sahneleri çekerken kendilerini daha rahat hissetmelerine yardımcı olan profesyoneller olarak çalışıyor. Bu koordinatörler, Hollywood'daki 'MeToo' diye adlandırılan cinsel taciz ifşa hareketinden sonra film yapım sürecinin standart bir parçası haline geldi.

        Dave Franco; "Çift olarak bir yakınlık koordinatörüne ihtiyacımız yoktu. Neredeyse 15 yıldır birlikteyiz. Ne yaptığımızı biliyoruz ve bu konuda oldukça rahatız" diye konuştu.

        Bir yakınlık koordinatörüne ihtiyaçları olmasa da Alison Brie, eşiyle bir film ekibinin önünde samimi sahneler çekmenin oldukça sıra dışı olduğunu itiraf etti. Brie; "Film ayrıca birçok samimi sahne içeriyor, bu biraz tuhaftı. Yapmamız gerekeni yüz kişinin önünde yapmak yeni bir deneyimdi" diye anlattı.

