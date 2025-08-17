David Beckham Dünya Bal Arısı Günü'nü kendi kovanlarının başında kutladı

David Beckham, oğlu Brooklyn ile eşi Nicola Peltz ile kopan bağları ve ardından oğlu ile gelininin, Beckham ailesini çağırmadan yaptıkları ikinci düğün derken, aile içi meseleleri unutmak için kendine farklı bir uğraş bulmuş görünüyor. Beckham, bahçesindeki kovanlarla haşır neşir oluyor ve kendi ballarını üretiyor.

David Beckham, her yıl ağustos ayının üçüncü cumartesi günü kutlanan Dünya Bal Arısı Günü'nü 'iş başında' göründüğü fotoğraflarla kutladı.

Geçmişin en başarılı İngiliz futbolcularından, bugünün futbol takımı yöneticisi olan 50 yaşındaki David Beckham, arıcılığa olan sevgisini yeni sosyal medya paylaşımıyla dile getirdi.

REKLAM

Arıcılıkla ilgilenen ve hatta son yıllarda ballı atıştırmalık işine giren Beckham, bahçesindeki arı kovanından taze ev yapımı ballarıyla görüldüğü fotoğraflarını paylaştı.

Bal işine beş yıl önce giren David Beckham, Dünya Bal Arısı Günü'nü kutlarken, "Bugün arılarımızı kutluyoruz. 2020'de evde ilk kovanımı kurmaktan, kendi ballı atıştırmalık işimi kurmaya kadar gittim. Bal arılarımızın sağlığa yararları hakkında çok şey öğrendim. Dünya Bal Arısı Günü kutlu olsun" mesajını verdi.