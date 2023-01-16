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Davos'taki anketten 2023 için resesyon beklentisi çıktı

Dünya Ekonomik Forumu'da (WEF) iş dünyası liderlerine yönelik düzenlediği anketten, 2023'te küresel bir resesyon beklentisi çıktı. Ankete katılan iş dünyası temsilcilerinin yüzde 18'i küresel resesyonun kesin yaşanacağını belirtirken, üçte biri ise bu yıl resesyon beklenmediğini bildirdi. Anketin sonuçlarını değerlendiren WEF Genel Müdürü Saadia Zahidi, "Yüksek enflasyon, düşük büyüme hızı, yüksek borçlar, tekrar büyüme ortamının yaratılması için gerekli yatırım teşviklerini azaltıyor" dedi

Davos'taki anketten 2023 için resesyon beklentisi çıktı
Reuters

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF), bu yıl 30 ülkeden 50'si devlet ya da hükümet başkanı 2 bin 700'den fazla katılımcıyı bir araya getiriyor.

Çok sayıda uluslararası organizasyon ve iş dünyası temsilcisinin de katılacağı forumda, sektör temsilcilerine yönelik bir anket yapıldı.

Söz konusu ankette, Davos'a katılım gösteren iş dünyası liderlerinin 2023'te küresel bir resesyon beklediği ortaya çıktı.

Ankete katılan iş dünyası temsilcilerinin yüzde 18'i küresel resesyonun kesin yaşanacağını belirtirken, bu oran kısa bir süre önce yapılan başka bir ankete göre ikiye katlanması ile dikkat çekiyor. WEF anketindeki katılımcıların üçte biri ise bu yıl resesyon beklenmediğini bildirdi.

'YATIRIM TEŞVİKLERİ AZALIYOR'

Anketin sonuçlarını değerlendiren WEF Genel Müdürü Saadia Zahidi, "Yüksek enflasyon, düşük büyüme hızı, yüksek borçlar, tekrar büyüme ortamının yaratılması için gerekli yatırım teşviklerini azaltıyor" dedi.

WEF'in anketi, aralarında Uluslararası Para Fonu (IMF), yatırım bankaları, çok uluslu şirketler ve reasürans gruplarının da bulunduğu uluslararası kuruluşlardaki bir grup kıdemli ekonomistin yanıtına dayanıyor.

Anketin, Dünya Bankası'nın geçen hafta 2023'teki büyüme beklentilerini resesyona yakın bir seviyede açıklamasından sonra gelmesi de dikkat çekti.

Dünya Bankası, birçok ülke için resesyona yakın bir büyüme öngörüsü açıklamıştı. Bunda, merkez bankalarının faiz oranlarını artırması, Rusya-Ukrayna savaşının sürmesi ve büyük ekonomilerin büyüme hızının durmasının etkili olduğu kaydediliyor.

YÜKSEK BORÇLANMA MALİYETİ BEKLENİYOR

WEF anketinde diğer öne çıkan başlıklar ise şu şekilde;

- 10 katılımcıdan 9'u düşük talep ile birlikte yüksek borçlanma maliyeti bekliyor, katılımcıların yüzde 60'ı girdi maliyetlerinin artacağını öngörüyor
- Bu öngörüler neticesinde, uluslararası kuruluşların maliyet kısmaya gideceği, operasyonel harcamaları azaltacağı belirtiliyor
- Tedarik zincirindeki bozulmaların 2023'te iş yapma ortamına eskiye oranla daha az etki etmesi bekleniyor
- Yaşam maliyeti krizinin tavan yapması bekleniyor, katılımcıların yüzde 68'i 2023 sonuna kadar bu konunun daha az şiddetli olacağını öngörüyor

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