Davutlu Köyü nerede? Davutlu Köyü hangi şehirde, ilde, bölgede?

Yakın geçmişte “Karadedeler Olayı” adıyla bilinen söylentiler nedeniyle köy adı kamuoyunda sıkça gündeme gelmiş, bu durum nüfusun azalmasına ve yerleşimin büyük ölçüde boşalmasına yol açmıştır. 1980’lerin sonunda ve 1990’ların başında Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Davutlu Köyü çevresinde yaşandığı iddia edilen bir dizi esrarengiz olayın adıdır. Köyün yakınındaki Karadedeler mevkiinde gece vakitlerinde gökyüzünde tanımlanamayan ışıklar görüldüğü, farklı sesler duyulduğu ve bazı köylülerin açıklayamadıkları görüntülere şahit oldukları yönünde anlatılar basına yansımıştır.

Konu, yıllar sonra gazetelerde, televizyon programlarında ve belgesellerde yeniden gündeme gelmiştir. Kimi kaynaklarda halk arasında yayılan korkuların ve söylentilerin büyütüldüğü ifade edilmiştir. Bu bağlamda çokça merak edilen Davutlu Köyü hangi ilde sizin için açıkladık.

DAVUTLU KÖYÜ NEREDE?

Davutlu Köyü, Trakya’da bir yerleşim alanıdır. İlçe merkezine yaklaşık 33 kilometre uzaklıkta bulunan köy, Kırklareli şehir merkezine ise doksan kilometreden fazla mesafededir. Coğrafi olarak Marmara Bölgesi’nin kuzeybatısında yer alan köy, tarım ve hayvancılığa elverişli düzlüklerin çevresinde konumlanmıştır. Nüfusu geçmişte daha yoğun olsa da zamanla azalmış ve günümüzde büyük ölçüde boşalmış bir yerleşim hâline gelmiştir.

Ek olarak köy, Trakya’nın bereketli topraklarında kurulduğu için uzun yıllar boyunca tarımsal üretimle de meşhur olmuştur. Ayçiçeği, buğday ve mısır üretimi köy halkının geçim kaynağını oluşturmuş, bölgedeki tarım ürünleri Lüleburgaz pazarlarına ve çevre ilçelere taşınmıştır. Hayvancılık da kırsal yaşamın bir parçası olarak köyde varlığını sürdürmüştür. Şu an nüfusu azalmış olsa da geçmişteki üretim faaliyetleri, Davutlu’nun bölgesel ölçekte önemini artıran unsurlar arasındadır. DAVUTLU KÖYÜ HANGİ ŞEHİRDE? Davutlu Köyü, Kırklareli iline bağlıdır. İlin batısında konumlanan köy, idari olarak Lüleburgaz ilçesinin sınırları içinde bulunmaktadır. İl merkezine uzaklığı ve kırsal yapısı nedeniyle daha çok köy statüsünü koruyan bir alan özelliği taşır. Kırklareli’nin köylerinden biri olması, onu hem coğrafi hem de idari bakımdan bu şehre bağlı kılar.

Bugün ise Davutlu Köyü, geçmişteki tarımsal üretim kimliğini yitirse de tarihi sürecinde yaşadığı dönüşümlerle Trakya’nın unutulmaz köylerinden biri olarak anılmaya devam etmektedir. DAVUTLU KÖYÜ HANGİ BÖLGEDE? Davutlu Köyü, Türkiye’nin Marmara Bölgesi sınırları içerisinde yer alır. Trakya bölümünde konumlanan köy, bölgenin düz ovaları ve tarıma uygun arazileriyle çevrilidir. Bu konum, köyün iklim özelliklerinde de belirgindir; yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve yağışlı geçen bir yapıya sahiptir. Marmara Bölgesi’nin kuzeybatısında bulunması, köyün hem tarımsal faaliyetler hem de ulaşım açısından bölgesel özellikleri yansıtmasına neden olur. DAVUTLU KÖYÜ KONUMU NEDİR? Davutlu Köyü, Lüleburgaz ilçesinin doğu-kuzeydoğu yönünde, ilçe merkezine karayoluyla yaklaşık yarım saatlik mesafede yer almaktadır. Köyün bulunduğu nokta deniz seviyesinden yüksek olmayan, geniş düzlüklerle çevrili bir arazi yapısına sahiptir. Yerleşim, Trakya’nın tipik kırsal dokusunu yansıtan tarım alanlarının ortasında konumlanmıştır. Yakın çevresinde irili ufaklı köyler bulunur ve bölge ulaşım açısından ilçe merkezine karayolu bağlantısıyla bağlıdır. Coğrafi koordinatları bakımından Marmara’nın kuzeybatısında yer alan köy, konumu itibarıyla hem Kırklareli’nin iç bölgelerine hem de çevre ilçelere ulaşım imkânı sunar.

Davutlu Köyü’nün meşhurluğu, yalnızca tarımsal kimliğinden ya da coğrafi konumundan kaynaklanmaz. Esrarengiz olaylarıyla Türkiye’nin farklı bölgelerinden bile merak edilen bir köy hâline gelmiş, bu nedenle adını tarihsel ve kültürel bir boyutta duyurmuştur. Şimdilerde pek çok kişi köyü ziyaret etmese bile adını duyduğunda aklına hem geçmişteki tarımsal üretim gücü hem de anlatılan gizemli hikâyeler gelir. Bu özellikler Davutlu’yu diğer köylerden ayırır ve onu Marmara’nın hafızalarda iz bırakan yerleşimlerinden biri yapar. DAVUTLU KÖYÜ OLAYI NEDİR? Hikayeye göre 1989 yılının Ocak ayında Kırklareli'nin Davutlu köyünde köylüler, "Karadedeler" adı verilen gizemli yaratıkları gördüklerini iddia etmeye başlamıştır. Bu varlıkların gece saatlerinde köyün etrafında dolaştığı, hayvanlara zarar verdiği ve köylüleri korkuttuğu söylenmiştir. Bu söylentiler hızla yayılarak gazeteci H.B.'nin dikkatini çekmiştir. Gazeteci, olayı araştırmak üzere köye gitmiş ve köylülerle röportajlar yaparak bu iddiaları belgeselleştirmeye karar vermiştir. Sonrasında ise bazı köylüler geceleri gökyüzünde aniden beliren ışıklar gördüklerini söylemeye başladı. Kimi bunların havada asılı duran parlak küreler gibi olduğunu, kimi de aniden kaybolan yıldız benzeri ışıklar olduğunu iddia etti.

Bazı köylüler, geceleri hayvanların huzursuzlandığını, köpeklerin bilinmeyen bir şeye havladığını, bazılarının ise yüksek sesler duyduğunu anlattı. Bu anlatılar kısa sürede basına taşındı. Olayın büyümesiyle birlikte farklı araştırmacılar köye gitti. Gazeteci H.B., köyde on bir gün kaldıktan sonra olağanüstü bir şeyle karşılaşmaz. Ancak köyden ayrılmadan önce kamerasını, köydeki bir çocuğa bırakır ve eğer bir olay olursa kaydetmesini ister. Gazeteci, İstanbul'a döndükten kısa bir süre sonra ortadan kaybolur. Daha sonra, Davutlu köyü yakınlarındaki ormanda gazeteciye ait eşyalar bulunur, ancak kendisinden bir daha haber alınamaz. Bu olayın ardından, gazetecinin bıraktığı kasetlerin bir kopyasının, 2010 yılında bir koleksiyoncu tarafından bulunduğuna dair iddialar ortaya atılmıştır. Bu kasetlerde, köydeki bazı kişilerin vahşice öldürülmüş olarak görüntülendiği ve gazetecinin kaybolmasıyla ilgili notların yer aldığı öne sürülmüştür. Bu olaylar korkuyu artırınca göç süreci hızlandı. Nüfus giderek azaldı ve köy neredeyse tamamen boşaldı. Bugün bile bu olay hakkında kesin bir açıklama yok. Yani olayın netliği hiç bir zaman kanıtlanmadı ama medyada ve halk arasında öyle bir yankı uyandırdı ki Davutlu Köyü ismini tüm Türkiye’nin duymasına neden oldu.