Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde kızı Tuğba A.’ya şiddet uygulayan baba Muzaffer A., hakkında iddianame düzenlendi. Savcılık, baba muzaffer A. Hakkında “kasten yaralama” suçundan 3 yıl 5 aya kadar hapis, kızı Tuğba A. Hakkında ise “basit yaralama” suçundan 9 aya kadar hapis talep etti.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyeti Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, iddianamede, hem babaya hem de kızına müşteki sanık olarak yer verdi. Savcılık, görüntülerde kızına şiddet uygulayan baba Muzaffer A., hakkında alt soyunu kasten yaralama” suçundan 1 yıl 1 aydan 3 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep etti.

KIZA DA DAVA AÇILDI

Savcılık ayrıca müşteki sanık Tuğba A. Hakkında ise babasına karşı “Basit yaralama” suçundan 3 aydan 9 aya kadar hapis cezası talep etti. Savcılık her iki taraf içinde haksız tahrik uygulanmasını talep etti. Hazırlanan iddianame, Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemenin kabul etmesinin ardından taraflar hakim karşısına çıkacak.

GÖRÜNTÜLER HAREKETE GEÇİRMİŞTİ

Sosyal medyada çıkan görüntülerin ardından genç kız için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmiş, Tuğba ve engelli annesi için evde bakım yardımı ile kardeşi içinde Sosyal Ekonomik Destek yardımı sağlanmıştı.