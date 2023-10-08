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        Haberler Spor Futbol DC United'da Wayne Rooney dönemi sona erdi - Futbol Haberleri

        DC United'da Wayne Rooney dönemi sona erdi

        Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekibi DC United'da İngiliz teknik direktör Wayne Rooney dönemi sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 15:22 Güncelleme: 08.10.2023 - 15:22
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        DC United'da Wayne Rooney dönemi sona erdi
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        Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekibi DC United, İngiliz teknik direktör Wayne Rooney ile yollarını ayırdı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, karşılıklı varılan anlaşmanın ardından 37 yaşındaki İngiliz teknik direktörle yolların ayrıldığı belirtildi.

        Konu hakkında değerlendirmede bulunan Rooney, "Ayrılmak için doğru zamandı. Kulübü play-off'lara taşımak için elimden geleni yaptım ama olmadı. Tek bir neden yüzünden bu kararı almadık. Zamanı gelmişti." ifadelerini kullandı.

        Futbolcu kökenli teknik adamlardan Rooney yönetiminde DC United, bu sezon MLS Kupası'nda play-off'lara kalmayı başaramamıştı. Rooney, 2022'de göreve başladığı ABD temsilcisinde 53 maçta 14 galibiyet, 13 beraberlik ve 26 mağlubiyet yaşadı.

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