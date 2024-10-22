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        Haberler Kültür-Sanat Müzik DÇSO'dan 29 Ekim'de 2 özel konser

        DÇSO'dan 29 Ekim'de 2 özel konser

        Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı, Galataport İstanbul'da vereceği iki özel konserle kutlayacak. DÇSO'ya, Devlet Opera ve Balesi'nin değerli sanatçıları soprano Görkem Ezgi Yıldırım ve mezzosoprano Ezgi Karakaya da sahnede eşlik edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 00:03 Güncelleme: 22.10.2024 - 00:03
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        DÇSO'dan 29 Ekim'de 2 özel konser
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        Türkiye’nin ilk ve tek daimi ulusal çocuk senfoni orkestrası olan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nın (DÇSO) geleneksel hale gelen Cumhuriyet Bayramı konserleri, bu yıl da 29 Ekim’de Galataport İstanbul Doğuş Meydanı'nda saat 14.00 ve 16.30’da izleyicilerle buluşacak. Her iki konser de halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek. Konserde DÇSO'ya soprano Görkem Ezgi Yıldırım ve mezzosoprano Ezgi Karakaya da sahnede eşlik edecek.

        Konserlerin şefliğini ve Genel Müzik Direktörlüğünü, Türkiye'nin önde gelen orkestra şeflerinden Prof. Rengim Gökmen üstlenecek. Yaklaşık 70 yetenekli DÇSO öğrencisinin sahne alacağı bu muhteşem müzik şöleninde, izleyiciler unutulmaz bir müzik deneyimi yaşayacak.

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        Görkem Ezgi Yıldırım
        Görkem Ezgi Yıldırım

        Konserlerin hazırlık süreci de en az kendisi kadar etkileyici. Türkiye genelinde 6 farklı ilde eş zamanlı yapılan provalara, 24 üniversiteden yaklaşık 140 öğrenci katılıyor. Bu 6 hafta süren yoğun çalışma dönemine, DÇSO Sanat Kurulu’ndaki 4 şefin yanı sıra 3 yardımcı eğitmen de katkı sağlıyor.

        Ezgi Karakaya
        Ezgi Karakaya

        Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu en unutulmaz şekilde yansıtmak üzere hazırlanan repertuvarda, herkesin aşina olduğu ve keyifle eşlik edeceği Carmen, Ay Gız, Aman Avcı gibi çok değerli Türk ve yabancı aryalar bulunuyor. Bunun yanı sıra müziği Carlos Gardel’e ait olan ve Kadın Kokusu filmiyle akıllara kazınan ünlü tango Por Una Cabeza ve yayınlandığı dönem herkesi ekran başına kilitleyen Kurtuluş dizisinin müziklerinden Muammer Sun’a ait Savaş Müziği de yine DÇSO’nun 29 Ekim’de çalacağı eserler arasında yer alıyor. Orkestra her sene olduğu gibi, Cumhuriyet Bayramı’na vurgu yapan önemli marşları da izleyenlerle birlikte seslendirmek üzere hazırlıklarını sürdürüyor.

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        #Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası
        #29 Ekim
        #cumhuriyet bayramı
        #Devlet Opera ve Balesi
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