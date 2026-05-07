Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Keşfet Kaçılması imkansız deniyordu: Alcatraz’dan kaçan üç mahkumun akıbeti hala bilinmiyor

        Kaçılması imkânsız deniyordu: Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor

        1962'de üç mahkûm, "kaçılması imkânsız" denilen Alcatraz'dan firar etti. Aylar süren planın ardından kayıplara karışan mahkûmların gerçekten kurtulup kurtulmadığı ise bugün bile bilinmiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 08:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Alcatraz, kaçınılması imkânsız olarak görülen bir hapishaneydi

        San Francisco Körfezi'nin ortasında, ana karadan yaklaşık 2 kilometre uzakta yer alan Alcatraz Federal Penitentiary, yıllarca Amerika'nın en güvenlikli hapishanelerinden biri olarak görüldü.

        1934 yılında federal hapishaneye dönüştürülen ada; diğer cezaevlerinde sorun çıkaran, disiplin cezası alan ya da kaçma riski yüksek mahkûmlar için kullanılıyordu. İzole konumu, çevresini saran soğuk sular ve güçlü akıntılar nedeniyle Alcatraz uzun süre "kaçılması imkânsız" bir yer olarak anıldı.

        2

        Amerikan ceza sisteminin en sert sembolüydü

        Alcatraz yalnızca yüksek güvenlikli bir hapishane değil, aynı zamanda Amerikan ceza sisteminin en sert sembollerinden biriydi.

        3

        Kamuoyunda "en tehlikeli suçluların gönderildiği yer" olarak bilinen cezaevinde, ünlü gangster Al Capone gibi isimler de kaldı. Bu durum, Alcatraz'ın etrafındaki korkutucu efsaneyi daha da büyüttü.

        4

        1962'de üç mahkûm bu efsaneyi sarstı

        11 Haziran 1962 gecesi, üç mahkûm Alcatraz tarihinin en ünlü firarını gerçekleştirdi:

        Frank Lee Morris (ilk baştaki), Clarence Anglin (ortadaki), John Anglin (en sağdaki).

        Üç isim de daha önce farklı cezaevlerinde kaçış girişimlerinde bulunmuş, bu nedenle yüksek riskli kabul edilerek Alcatraz'a gönderilmişti.

        Aylar boyunca gizlice hazırlandılar

        Firarı planlamak aylar sürdü. Mahkûmlar hücrelerindeki havalandırma boşluklarını gizlice genişletti, çıkardıkları alanları dikkat çekmemesi için kapattı.

        Kaçış gecesi ise gardiyanları kandırmak amacıyla yataklarına kağıt hamuru ve benzeri malzemelerden yapılmış, üzerlerine gerçek saç eklenmiş sahte kafalar yerleştirdiler. Gece kontrolü yapan görevliler, mahkûmların hâlâ hücrelerinde uyuduğunu sandı.

        5

        Çatıdan kaçıp körfeze açıldılar: Kendilerinden bir daha haber alınamadı

        Mahkûmlar hücrelerinin arkasındaki servis koridorundan geçerek binanın çatısına ulaştı. Buradan aşağı inen üçlü, önceden hazırladıkları sal ile San Francisco Körfezi'ne açıldı.

        O geceden sonra kendilerinden bir daha haber alınamadı.

        Cesetleri hiçbir zaman bulunmadı; ancak yetkililer, mahkûmların soğuk su ve güçlü akıntılar nedeniyle boğulma ihtimalini değerlendirdi.

        6

        Tarihe geçen Alcatraz firarı

        Alcatraz tarihinde başka kaçış girişimleri de yaşandı. Ancak çoğu başarısız oldu ya da firar edenler kısa sürede yakalandı. 1962 olayını farklı kılan ise, kaçan mahkûmların akıbetinin hiçbir zaman kesin olarak belirlenememesi oldu.

        Eğer Morris ve Anglin kardeşler gerçekten kurtulduysa, bu durum Amerika'nın "kaçılması imkânsız" dediği en ünlü hapishanenin aşılmış olduğu anlamına geliyor. Bu nedenle olay, bugün hâlâ Amerikan suç tarihinin en büyük çözülemeyen vakalarından biri kabul ediliyor.

        7

        Kaçışın ardından belgeseller, filmler yapıldı

        Aradan geçen onlarca yıla rağmen Alcatraz firarı hâlâ gündemde. Olay; belgesellere, kitaplara ve sinema yapımlarına konu olarak modern tarihin en bilinen suç hikâyelerinden biri hâline geldi.

        8

        Firardan bir yıl sonra kapatıldı

        Alcatraz, firardan bir yıl sonra 1963'te kapatıldı. National Park Service'e göre bunun temel nedeni kaçış değil, cezaevinin işletme maliyetlerinin yüksek olmasıydı. Ancak 1962 firarı, hapishanenin "yenilmez" imajını ciddi biçimde zedeledi.

        9

        Bugün hâlâ aynı soru soruluyor

        Aradan geçen onlarca yıla rağmen bu olayın merkezindeki soru değişmedi:

        Frank Morris ve Anglin kardeşler gerçekten öldü mü, yoksa tarihin en kusursuz hapishane kaçışlarından birini mi gerçekleştirdiler?

        Fotoğraf: AA, AP.

        Haber kaynak: ABD National Park Service, Encyclopaedia Britannica, History

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nedir Ne Değildir? - 5 Mayıs 2026 (Trump Yine Neden İran'a Geri Sayım Başlattı?)

        Trump yine neden İran'a geri sayım başlattı? O adım "Özgürlük" mü "Kördüğüm" mü? Savaşa dönüş artık kesin mi? ABD yeniden savaşa dönebilir mi? İran ekonomisi yolun sonunda mı? İran mı ABD mi blöf yapıyor? Tahran'da karar gücü kimde? Bu savaşı Çin mi bitirecek? Adım adım "Petrokriz" mi? Hangi felaket...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        Caretta carettalara "kırmızı ışık"
        Caretta carettalara "kırmızı ışık"
        Epstein'in yazdığı iddia edilen "intihar notu" paylaşıldı
        Epstein'in yazdığı iddia edilen "intihar notu" paylaşıldı
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        PSG, Münih'te final biletini aldı!
        PSG, Münih'te final biletini aldı!
        Trump Papa'yı yeniden eleştirdi
        Trump Papa'yı yeniden eleştirdi
        "Yanlışı kınamak hakkım"
        "Yanlışı kınamak hakkım"
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        "Görüşmeye devam ediyoruz"
        "Görüşmeye devam ediyoruz"
        Aynadaki yabancıyı gösteriyor
        Aynadaki yabancıyı gösteriyor
        Doğuda sağanak yağmur bekleniyor, batıda sıcaklıklar artıyor
        Doğuda sağanak yağmur bekleniyor, batıda sıcaklıklar artıyor
        "Son 24 saatte İran'la çok iyi görüşmeler yaptık"
        "Son 24 saatte İran'la çok iyi görüşmeler yaptık"
        "İran, Çin'e güveniyor"
        "İran, Çin'e güveniyor"
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Osimhen'in parası çıktı!
        Osimhen'in parası çıktı!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması