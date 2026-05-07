Kaçılması imkânsız deniyordu: Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
1962'de üç mahkûm, "kaçılması imkânsız" denilen Alcatraz'dan firar etti. Aylar süren planın ardından kayıplara karışan mahkûmların gerçekten kurtulup kurtulmadığı ise bugün bile bilinmiyor.
Alcatraz, kaçınılması imkânsız olarak görülen bir hapishaneydi
San Francisco Körfezi'nin ortasında, ana karadan yaklaşık 2 kilometre uzakta yer alan Alcatraz Federal Penitentiary, yıllarca Amerika'nın en güvenlikli hapishanelerinden biri olarak görüldü.
1934 yılında federal hapishaneye dönüştürülen ada; diğer cezaevlerinde sorun çıkaran, disiplin cezası alan ya da kaçma riski yüksek mahkûmlar için kullanılıyordu. İzole konumu, çevresini saran soğuk sular ve güçlü akıntılar nedeniyle Alcatraz uzun süre "kaçılması imkânsız" bir yer olarak anıldı.
Amerikan ceza sisteminin en sert sembolüydü
Alcatraz yalnızca yüksek güvenlikli bir hapishane değil, aynı zamanda Amerikan ceza sisteminin en sert sembollerinden biriydi.
Kamuoyunda "en tehlikeli suçluların gönderildiği yer" olarak bilinen cezaevinde, ünlü gangster Al Capone gibi isimler de kaldı. Bu durum, Alcatraz'ın etrafındaki korkutucu efsaneyi daha da büyüttü.
1962'de üç mahkûm bu efsaneyi sarstı
11 Haziran 1962 gecesi, üç mahkûm Alcatraz tarihinin en ünlü firarını gerçekleştirdi:
Frank Lee Morris (ilk baştaki), Clarence Anglin (ortadaki), John Anglin (en sağdaki).
Üç isim de daha önce farklı cezaevlerinde kaçış girişimlerinde bulunmuş, bu nedenle yüksek riskli kabul edilerek Alcatraz'a gönderilmişti.
Aylar boyunca gizlice hazırlandılar
Firarı planlamak aylar sürdü. Mahkûmlar hücrelerindeki havalandırma boşluklarını gizlice genişletti, çıkardıkları alanları dikkat çekmemesi için kapattı.
Kaçış gecesi ise gardiyanları kandırmak amacıyla yataklarına kağıt hamuru ve benzeri malzemelerden yapılmış, üzerlerine gerçek saç eklenmiş sahte kafalar yerleştirdiler. Gece kontrolü yapan görevliler, mahkûmların hâlâ hücrelerinde uyuduğunu sandı.
Çatıdan kaçıp körfeze açıldılar: Kendilerinden bir daha haber alınamadı
Mahkûmlar hücrelerinin arkasındaki servis koridorundan geçerek binanın çatısına ulaştı. Buradan aşağı inen üçlü, önceden hazırladıkları sal ile San Francisco Körfezi'ne açıldı.
O geceden sonra kendilerinden bir daha haber alınamadı.
Cesetleri hiçbir zaman bulunmadı; ancak yetkililer, mahkûmların soğuk su ve güçlü akıntılar nedeniyle boğulma ihtimalini değerlendirdi.
Tarihe geçen Alcatraz firarı
Alcatraz tarihinde başka kaçış girişimleri de yaşandı. Ancak çoğu başarısız oldu ya da firar edenler kısa sürede yakalandı. 1962 olayını farklı kılan ise, kaçan mahkûmların akıbetinin hiçbir zaman kesin olarak belirlenememesi oldu.
Eğer Morris ve Anglin kardeşler gerçekten kurtulduysa, bu durum Amerika'nın "kaçılması imkânsız" dediği en ünlü hapishanenin aşılmış olduğu anlamına geliyor. Bu nedenle olay, bugün hâlâ Amerikan suç tarihinin en büyük çözülemeyen vakalarından biri kabul ediliyor.
Kaçışın ardından belgeseller, filmler yapıldı
Aradan geçen onlarca yıla rağmen Alcatraz firarı hâlâ gündemde. Olay; belgesellere, kitaplara ve sinema yapımlarına konu olarak modern tarihin en bilinen suç hikâyelerinden biri hâline geldi.
Firardan bir yıl sonra kapatıldı
Alcatraz, firardan bir yıl sonra 1963'te kapatıldı. National Park Service'e göre bunun temel nedeni kaçış değil, cezaevinin işletme maliyetlerinin yüksek olmasıydı. Ancak 1962 firarı, hapishanenin "yenilmez" imajını ciddi biçimde zedeledi.
Bugün hâlâ aynı soru soruluyor
Aradan geçen onlarca yıla rağmen bu olayın merkezindeki soru değişmedi:
Frank Morris ve Anglin kardeşler gerçekten öldü mü, yoksa tarihin en kusursuz hapishane kaçışlarından birini mi gerçekleştirdiler?
Fotoğraf: AA, AP.
Haber kaynak: ABD National Park Service, Encyclopaedia Britannica, History