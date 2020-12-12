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İntikam saldırısı düzenleyeceklerdi! 4 terörist tutuklandı!

Sözde DEAŞ terör örgütünün Türkiye Emiri Mahmut Özden’in tutuklanmasına misilleme olarak valilik, emniyet müdürlüğü, jandarma, adliye ve siyasi parti binalarına intikam amaçlı eylem planı yaptığı öne sürülen 7 örgüt üyesinden 4’ü tutuklandı

DEAŞ'A DARBE! Son dakika... İntikam saldırısı düzenleyeceklerdi! 4 terörist tutuklandı! - Haberler
Kamu binalarına saldıracaklardı! Yakalandılar
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İHA

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden’in tutuklanmasının ardından intikam almak için eylem yapacağı öne sürülen 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı çıkarılan 7 kişiye yönelik 7 Aralık günü şafak vakti operasyon düzenlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

İHA'da yer alan habere göre Özel Harekât polislerinin de desteğiyle eş zamanlı zanlıların evlerine kapıları koçbaşlarıyla kırılıp girildi. Yapılan baskınlarda Abdullah Ç., İsa G., İsmail B., Selçuk Ö., Gökhan K., İbrahim K., ve Özcan S. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

7 ZANLIDAN 3'Ü CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda kuru sıkı tabanca, dijital malzeme ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderilen zanlılardan Abdullah Ç., İsmail B., Gökhan K. ve Özcan S., tutuklanırken 3 zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SALDIRI DÜZENLEYECEKLERDİ

Tutuklanan zanlıların DEAŞ terör örgütünün sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden’in Eylül ayında gözaltına alınıp tutuklanmasına misilleme için valilik, emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı, adliye ve siyasi parti binalarına eylem planı yaptığı öne sürüldü.

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden yakalanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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