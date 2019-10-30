Malatya'da DEAŞ operasyonu

Neşet Dişkaya'nın haberine göre Malatya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü DEAŞ'a yönelik ortak çalışma başlattı. Çalışmalar sonrası DEAŞ ile bağlantısı bulunduğu öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda kimlikleri belirlenen 3 kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında yer alan Bingöl nüfusuna kayıtlı Emrullah A.'nın, 5 yıl önce Suriye'ye giderek terör örgütü DEAŞ'a katıldığı ve örgüt tarafından kısa süre önce eylem yapması için Malatya'ya gönderildiği iddia edildi.

Sahte kimlikle Malatya'ya gelen Emrullah A.'nın Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı 9 Ekim günü önce İstanbul'a, ardından da İzmir'e gittiği ve bu illerde keşif yaptığı öne sürüldü.

Daha sonra memleketi Bingöl'e giden Emrullah A.'nın sahte kimliğini bırakıp kendi kimliğini kullanmaya başladığı belirlendi.

DEAŞ ÖZEL EKİP KURMUŞ

Şüphelilerde ele geçirilen belgelere göre Emrullah A., terör örgütü DEAŞ tarafından Malatya'ya gönderildikten sonra bir çiftlik evinde saklandı. Evi, örgüt tarafından özel oluşturulan bir ekip korudu. Emrullah A.'nın Malatya'da bulunduğu örgütün diğer elemanlarından da gizlendi. Zanlı Emrullah A., ifadesinde hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Ancak ele geçirilen belgelerden DEAŞ'a katıldığı, örgütte askeri eğitim aldığı tespit edildi.