Mozaikleri inceleyen Ummanlı turist Fadwa Richi ise tarihi ve kültürel değerler bakımında zengin bulduğu Türkiye'yi daha önce de ziyaret ettiğini belirterek, "Türkiye'deki her şeyi çok seviyorum. Burası tarihi varlıklarla dolu bir yer. Kapadokya, geçmişten beri izlerin devam ettiği, farklı hikayelerin olduğu bir bölge. Bu alandaki mozaik kalıntıları farklı desenleri içeriyor. İlgi çekici." diye konuştu.