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        Haberler Magazin Defne Joy Foster'ın oğlu büyüdü: Can artık 14 yaşında... - Magazin haberleri

        Defne Joy Foster'ın oğlu büyüdü

        'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Eda' karakteriyle hafızalara kazınan Defne Joy Foster, 2011 yılında vefat etmişti. Annesi hayatını kaybettiğinde 2 yaşında olan Can, artık 14 yaşında

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 13:19 Güncelleme: 17.03.2025 - 13:19
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        Can, artık 14 yaşında
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        Oyuncu ve sunucu Defne Joy Foster 2011'de hayatını kaybetmişti. Foster, hayatını kaybettiğinde geride Can adında minik bir erkek çocuğu bırakmıştı.

        Defne Joy Foster hayatını kaybettiğinde henüz 2 yaşında olan oğlu Can Kılıç Solmaz, şimdi 14 yaşında.

        İlker Yasin Solmaz, oğlunun görüntüsünü; "Can Kılıç, ünlü anne - babasını izliyor" notuyla paylaştı.

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        8 AY SONRA EVLENDİ

        Defne Joy Foster'ın vefatının ardından eşi İlker Yasin Solmaz, "Çocuğum çok küçük, onun anne sevgisine ihtiyacı var" diyerek anaokulu müdürü Beyza Dankal ile evlenmişti.

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        #Defne Joy Foster
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