Defne Joy Foster'ın oğlu Can: Annemle ilgili her şeyi biliyorum

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Eda' karakteriyle hafızalara kazınan Defne Joy Foster, hayatını kaybettiğinde geride Can adında minik bir erkek çocuğu bırakmıştı.

Can Kılıç Solmaz; "İnternet diye bir şey var. 15 yaşındayım, telefonum var. O yüzden her şeyi biliyorum zaten. Ağladığımı hatırlıyorum. İlk öğrendiğim zamanlardan başka hiçbir şey hissetmedim" dedi.

Can Yılmaz Kılıç; üvey annesinin, "Rahmetli annenle ilgili sana her şeyi anlattığımız günü hatırlıyor musun?" sorusu üzerine de "Evet, şoke olmuştum" yanıtını verdi. Kılıç, "Herhangi biri onun yerine geçmiş gibi düşünüyor musun?" sorusuna karşılık, "Hayır, yok" ifadesini kullandı.