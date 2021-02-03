Defne Joy Foster, 2 Şubat 2011 tarihinde İstanbul Caddebostan'da yazar Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Halit Altan'ın evinde öldü. Son olarak Acun Ilıcalı'nın sunup, yapımını üstlendiği Yok Böyle Dans adlı programda yarışmacı olarak katılmıştı.

DEFNE JOY FOSTER KİMDİR?

Annesi Türk, babası Amerikalı olan Defne Joy Foster, 2 Mayıs 1979 yılında İncirlik’te doğdu. Ortaokulu İzmir Alsancak Ortaokulunda okudu.

İlk olarak Kral Tv DJ’yi olarak karşımıza çıktı. Daha sonra televizyonda çeşitli programların sunuculuğunu yaptı ve dizilerde oynadı.Haziran 2008’de Assos’ta Görüntü Yönetmeni İlker Yasin Solmaz ile evlendi. 13 Haziran 2009 tarihinde bu evlilikten Can Kılıç adını verdiği oğlu dünyaya geldi.

2 Şubat 2011 tarihinde İstanbul Caddebostan’da Yazar Ahmet Altan’ın oğlu Kerem Halit Altan’ın evinde öldü. Son olarak Acun Ilıcalı’nın sunup, yapımını üstlendiği Yok Böyle Dans adlı programda yarışmacı olarak katılmıştı.Defne Joy Foster (Solmaz),‘Joy-Inn Butik’ otelinin de sahibiydi.

TV DİZİLERİ

1997 Ruhsar

2000 Beyaz Yalanlar

2003 Sihirli Annem

2008 Selena

2007 Hayal ve Gerçek

TV PROGRAMLARI

Çat Kapı

Bir İş İçin Lazım

Ntv Yeşil Ekran

Çeyiz Show