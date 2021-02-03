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Defne Joy Foster neden öldü? Defne Joy Foster hangi tarihte öldü?

Ünlü sunucu ve oyuncu Defne Joy Foster, 10 yıl önce hayatını kaybetti. Ölümü ile sevenlerini yasa boğan Defne Joy Foster, uzun bir süre gündemi meşgul etmişti. Peki Defne Joy Foster neden öldü? Defne Joy Foster hangi tarihte öldü? İşte detaylar..

Defne Joy Foster neden öldü? Defne Joy Foster hangi tarihte öldü?

Defne Joy Foster, 2 Şubat 2011 tarihinde İstanbul Caddebostan'da yazar Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Halit Altan'ın evinde öldü. Son olarak Acun Ilıcalı'nın sunup, yapımını üstlendiği Yok Böyle Dans adlı programda yarışmacı olarak katılmıştı.

DEFNE JOY FOSTER KİMDİR?

Annesi Türk, babası Amerikalı olan Defne Joy Foster, 2 Mayıs 1979 yılında İncirlik’te doğdu. Ortaokulu İzmir Alsancak Ortaokulunda okudu.

İlk olarak Kral Tv DJ’yi olarak karşımıza çıktı. Daha sonra televizyonda çeşitli programların sunuculuğunu yaptı ve dizilerde oynadı.Haziran 2008’de Assos’ta Görüntü Yönetmeni İlker Yasin Solmaz ile evlendi. 13 Haziran 2009 tarihinde bu evlilikten Can Kılıç adını verdiği oğlu dünyaya geldi.

2 Şubat 2011 tarihinde İstanbul Caddebostan’da Yazar Ahmet Altan’ın oğlu Kerem Halit Altan’ın evinde öldü. Son olarak Acun Ilıcalı’nın sunup, yapımını üstlendiği Yok Böyle Dans adlı programda yarışmacı olarak katılmıştı.Defne Joy Foster (Solmaz),‘Joy-Inn Butik’ otelinin de sahibiydi.

TV DİZİLERİ

1997 Ruhsar
2000 Beyaz Yalanlar
2003 Sihirli Annem
2008 Selena
2007 Hayal ve Gerçek

TV PROGRAMLARI

Çat Kapı
Bir İş İçin Lazım
Ntv Yeşil Ekran
Çeyiz Show

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