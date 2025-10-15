Habertürk
        Defne Samyeli'den estetik sorularına yanıt: 25 yaşında hissediyorum

        Defne Samyeli: 25 yaşında hissediyorum

        Yaz boyunca yayımladığı bikinili fotoğraflarıyla adeta genç kızlara taş çıkartan Defne Samyeli, estetik sorularına son noktayı koydu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2025 - 08:22 Güncelleme: 15.10.2025 - 08:22
        "25 yaşında hissediyorum"
        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Defne Samyeli, bir arkadaşıyla Bebek'te objektiflere yansıdı.

        Basın mensuplarının estetik sorularına yanıt veren 53 yaşındaki Defne Samyeli; "Ben bunlara sadece gülüp geçiyorum estetik yaptırmadım ama yaptırsam da size söylemezdim. Genç kalmak için sadece estetik iğne falan yaptırmak yetmiyor" dedi.

        Defne Samyeli, daha sonra; "Ben yediğime içtiğime dikkat ediyorum, sporumu yapıyorum ve kendimi 25 yaşında hissediyorum" ifadelerini kullandı.

        #defne samyeli
