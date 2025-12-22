Habertürk
        Haberler Magazin Defne Samyeli'den Kasım Garipoğlu soruşturmasına ilişkin açıklama - Magazin haberleri

        Defne Samyeli'den Kasım Garipoğlu soruşturmasına ilişkin açıklama

        Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde kızı Derin Talu ve kendi adının geçmesi üzerine Defne Samyeli, sosyal medya hesabından açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2025 - 21:36 Güncelleme: 22.12.2025 - 21:36
        Açıklama yaptı
        Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve mal varlığına el konulan Kasım Garipoğlu’nun tutuklanan şoförü Ahmet Akçay’ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Akçay, ifadesinde yapılan partilere Kasım Garipoğlu’nun kardeşi Fatih Garipoğlu’nun yanı sıra Burak Ateş, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Derin Talu ve Defne Samyeli gibi isimlerin de katıldığını öne sürdü.

        Bu iddiaların ardından Defne Samyeli, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Samyeli, kızının ve kendi adının soruşturma kapsamında anılmasına sert tepki gösterdi.

        "YASAKLI MADDEYLE UZAKTAN YAKINDAN İLGİSİ YOKTUR"

        Defne Samyeli açıklamasında: Kasım Garipoğlu’nun evinde katıldığım tek parti, Şevval Şahin’in geçen sene eylül ayında o evde düzenlediği doğum günü partisidir. Kızlarım Şevval’i modellikten tanırlar; onlar da davetli olduğu için hep birlikte doğum gününe katıldık. O evde Şevval’in annesi, ablası ve hatta 4 yaşlarındaki küçük yeğeni de vardı. Kendileriyle tanıştık, küçük kızı sevdik. Profesyonel bir çekim ekibi çekim yaptı; Instagram hesabımda hâlâ duran fotoğrafları çektirdik. Katıldığım ve gözlemlediğim bu partiyle, bugünün gündemini teşkil eden yasaklı madde kullanımı ya da çizgi dışı başka bir eğlencenin olduğu ortamların uzaktan yakından alakası yoktur. Bütün detaylarıyla net hatırlıyorum; zira aynı gece kedimizin durumunun kötüleşmesi üzerine soluğu veterinerde aldık ve o gece kedimiz Tarkan’ı kaybettik. Adımın bugün geçtiği haberlerde, Kasım Garipoğlu’nun şoförünün sanki 'uyuşturucu partilerine katılanlardan biriymişim' gibi ifade vermiş iması hem çok çirkin hem de çok yanıltıcıdır. Böyle bir ifade vermiş de olamaz; olsa olsa geçen seneki bu doğum gününden bahsetmiştir. At izi ile it izinin karıştığı bu ortamda şuna dikkat çekmek istiyorum: Bu ifadelerden ünlü isimleri cımbızlayıp gündemi iyice magazinleştirmek suretiyle sulandırmak isteyenler var. Dikkatli olalım; sosyal medyada ünlü isimler üzerinden yürütülen 'magazin şehvetine' kapılıp bu arada gerçek suçluları ve büyük resmi kaçırmayalım derim. Bu vesileyle, hayatım boyunca yakın çevremin de çok rahatlıkla şahitlik edebileceği şekilde uyuşturucu maddelerin her türüne karşı olduğumun altını çizmek isterim. Toplumun bütün karar verme mekanizmasını, iradesini ve üretkenliğini dinamitleyen bu zehirle mücadelede devletin her türlü operasyonunu destekliyor; magazine değil büyük resme odaklanıyor, bu suçu yaygınlaştırmak ve tedarik etmek suretiyle gençlerimizin ve ülkemizin başına bela edenlerin hak ettikleri cezayı bulmalarını tüm kalbimle diliyorum.

        #defne samyeli
