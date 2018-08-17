Ülkemizdeki Benjamin Button’lar çoğalıyor. Öyle “Yaş gelmiş iş bitmiş” devri tarihe karışıyor.

Ben çocukken 30-40 yaşındaki kadınlar gözüme kocaman gelir hatta “teyze” derdim. Şimdi “Daha çocuk” diyeceğim neredeyse.

O kadar gençleşti kadınlar.

Mesela yıllardır Nebahat Çehre, Ajda Pekkan’ı konuşuyoruz ama artık bu kadınların peşinden öyle kadınlar geliyor ki açılın dedirtiyorlar.

Kısa bir süre önce Arzum Onan’a bakmaya doyamadık. Şimdi de Defne Samyeli rüzgarı esiyor. Ama ne esme.

Nereye gitsem Defne Samyeli konuşuluyor.

Alo demek farz oldu.

Çünkü kimi görsem “Sen tanıyorsundur” diyerek bana Defne Samyeli’yi soruyor?

Üstelik bu kadının iki boyunca kızı var. Deren Talu 22, Derin Talu 15 yaşında. İkisi de fıstık maşallah.

Defne’yi yıllardır tanıyan biri olarak nasıl beslendiğini neler yaptığını çok iyi biliyorum ama hanımlar sizin için kısa ve mini bir soru yağmuruna tuttum Defne’yi.

Sizin sorduğunuz soruları Defne’ye yönelttim…

BU SENE İLK KEZ ALAÇATI’DA KUMRU YEDİM

-Defne ne yer ne içersin, sırrın ne biz kadınlarla paylaş lütfen herkes merak ediyor. Hatta bir kesim sadece aç yaşadığını düşünüyor.

Her şeyi yer ve içerim. Dengeli yaşamayı seviyorum sadece. Bir kaç gün şeker, hamur işi, kızartmayı abarttıysam bir kaç gün de dikkat eder ve protein sebze ağırlıklı beslenirim. Zaten vücut sınırlarını sizi verdiği sinyallerle belli ediyor.

-Hiç yemek kaçamağı yapmıyor musun? Hep kontrollü müsün? Çünkü ben seni hiç kilolu hatırlamıyorum.

Yemek yemeği çok sevdiğim için öyle bir kontrolüm yok. Kendimi bildim bileli zayıfım evet, ama olmasaydım mutlaka çok dikkat ederdim belli bir kiloyu korumaya. Güzellikten öte, sağlık meselesi.

-Kaçamakta mı yapmıyorsun?

İlk kez bu tatilde kumru yedim. Alaçatı kumrusu. Bir de her konser sonrası bir bazen iki tane yiyorum. 3,5 saat sahne performansından sonra zaten en az 1 kilo kaybediyorum. Onu da böyle dengeliyorum sayılır.

-Gece yarısı yemek yer misin? Yoksa “şu saatten sonra asla yemek yemem” diyenlerden misin?

Gece yarısı yemek yiyeceğim durumlarda olur insanın. Ben hep geç yatıyorum. Acıkırsam da yerim tabii. Aç yaşamıyorum. Ses tellerimi korumak amacıyla mide asidini artıcı besinlerden haftanın üç günü uzak durmaya, gece ağır yediysem de hemen uyumamaya çalışıyorum. Bir de hiç sigara kullanmadığım ve öğle saatlerinde güneye çıkmayı hiç sevmem.

-Yüzüne yaptığın bir jimnastiğin vardı. Hala devam ediyor musun?

Çabuk kaslanan bir yapım var. Vücudum gibi yüz kaslarım da çalıştırmaya 15 yıl önce başladım. Ocak ayından beri yapmıyordum. Son iki haftadır yeniden haftada üç dört kez yapıyorum.

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