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Defne Samyeli kaç yaşında? Defne Samyeli kimdir, nerelidir? Defne Samyeli sevgilisi ve çocukları

Defne Samyeli İbo Show'a konuk oldu. Sunucu, oyuncu, şarkıcı, köşe yazarı... Defne Samyeli, mankenlikle başladığı kariyerinde birçok alanda kendini gösterdi. Son olarak Sol Yanım dizisinde Asena karakterini canlandıran Defne Samyeli, kısa bir süre önce Cem Yılmaz ile aşk yaşamış ve Serenay Sarıkaya ile aldatılmıştı. Peki Defne Samyeli kimdir, kaç yaşındadır? Defne Samyeli'nin sevgilisi kimdir? Defne Samyeli'nin çocuklarının isimleri nedir? İşte Defne Samyeli'nin biyografisi....

Defne Samyeli kaç yaşında? Defne Samyeli kimdir, nerelidir? Defne Samyeli sevgilisi ve çocukları

Defne Samyeli uzun bir süre ekranlarda ana haber spikerliği yaptı ve birçok ödül aldı. Sunuculuktan önce haberciliği öğrendi. Bir dönem güzellik yarışmasında üçüncü oldu. Sunculuğu bıraktıktan sonra şarkıcılık ve oyunculuk yaptı. İki kızı olan Defne Samyeli, sosyal medyada sıkça adından söz ettiriyor. İşte Defne Samyeli'nin hayatı...

DEFNE SAMYELİ KAÇ YAŞINDA?

17 Mart 1972'de doğdu. 49 yaşındadır.

DEFNE SAMYELİ'NİN SEVGİLİSİ KİM? ÇOCUKLARININ ADI NEDİR?

Defne Samyeli'nin Eren Talu olan evliliğinden Deren ve Derin Talu adında iki kızı vardır. Defne Samyeli son olarak Cem Yılmaz ile birliktelik yaşadı daha sonra adı Emre Alkin ile anıldı.

DEFNE SAMYELİ KİMDİR, NERELİDİR?

İstanbullu amiral babası Haluk ve otelcilik eğitimi almış Adana’nın Ramazanoğulları ailesinden gelen annesi Sendegül'ün ilk çocuğu olarak doğdu. Bir yıl sonra erkek kardeşi Suhan doğdu. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu.

Daha sonra haberciliğe başlayan ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Samyeli, Tuncay Özkan yönetimindeki Kanal D Ana Haber bülteninde haber sunuculuğu yapmıştır. Samyeli, Kanal D Ana Haber bülteninde farklı haber sunuş tarzıyla uluslararası 2 ödüle layık görülmüştür.

Samyeli, Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı, ardından Show TV Ana Haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştır. 2010 Mayıs ayından itibaren bir süre atv'de yayınlanan "Defne Her şey Bambaşka" isimli programı sunmuştur.
Milliyet Gazetesi'nde röportajlar gerçekleştirerek köşe yazarlığı yapan Defne Samyeli gazete ile 03 Ocak 2015'te yollarını ayırmıştır.

Samyeli'nin 4 Temmuz 1994 tarihli "Tek Başına" isimli bir albümü de bulunmaktadır.
2000 yılında rahim ağzı kanserine yakalanan Samyeli, New York'ta ameliyat geçirip nekahati sonrası Türkiye'ye dönmüştür.·

Çalıştığı TV kanalları

1991-1994: Star TV
1994: Teleon TV
1994-1995: Show TV
1996-2002: Kanal D
2002-2007: Show TV
2010: atv
2011: a Haber

TV programları

1991-1994: Salı Pazarı (STAR TV)
1992-1993: İyi Günler Türkiye (STAR TV)
1994: Pazar Show (SHOW TV)
1994-1995: Show'da Show (SHOW TV)
1996: Şakalamaca (KANAL D)
1996-1999: Defne Samyeli ile Gecenin İçinden (KANAL D)
1998: Defne Samyeli ile Flaş Haber (KANAL D)
1999-2002: Kanal D Ana Haber Bülteni (KANAL D)
2002: Seçim 2002 (SHOW TV)
2002-2007: Show TV Ana Haber Bülteni (SHOW TV)
2004: Seçim 2004 (SHOW TV)
2006: Vizyon (SHOW TV)
2007: Seçim 2007 (SHOW TV)
2010: Her şey Bambaşka (ATV)
2011: 45 Dakika (A HABER)
2011: Söz Teması (A HABER)


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2011: Olay Yüz Kremleri
2020: Collagen Forte

Dizi

2013: Babam Sınıfta Kaldı (Çiğdem) (Fox TV)
2015-2016: Kurtlar Vadisi Pusu (Asya/Zeynep) (Kanal D)
2018: İstanbullu Gelin (Star TV)
2020: Hekimoğlu (Kanal D)
2020-2021: Sol Yanım (Asena) (Star TV)

Albümleri ve şarkıları

1994 - Tek Başına
2015 - Son Arzum (single)
2019 - Ağla Ağla (single)

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