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Defne Samyeli kimdir? Defne Samyeli kaç yaşında?

Defne Samyeli, Sol Yanım dizisinde Asena karakteri ile ekrana döndü. Instagram paylaşımları ve aşk hayatı ile sık sık gündeme gelen eski Türkiye güzeli Defne Samyeli kısa bir süre önce Cem Yılmaz ile birliktelik yaşamıştı. Defne Samyeli kimdir? Defne Samyeli kaç yaşında? İşte Defne Samyeli hakkında merak edilenler...

Defne Samyeli kimdir? Defne Samyeli kaç yaşında?

Defne Samyeli, güzelliği ve çeşitli mecralarda yaptığı işlerle sık sık gündeme gelen isimlerden biri. Türkiye güzeli seçilmesi ile başlayan medya yolculuğunda haber sunuculuğu yaparak uzun süre ekranda yer alan Defne Samyeli, şarkıcılık ve oyunculuk yapıyor.

DEFNE SAMYELİ KİMDİR?

Defne Samyeli, 1 Temmuz 1972'de İstanbul'da doğdu. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu. Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Samyeli, Tuncay Özkan yönetimindeki Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yapmıştır.

Samyeli, Kanal D ana haber bülteninde farklı haber sunuş tarzıyla uluslararası 2 ödüle layık görülmüştür. Samyeli, Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı, ardından Show TV ana haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştır.

2010 Mayıs ayından itibaren bir süre Atv'de yayınlanan "Defne Her şey Bambaşka" isimli programı sunmuştur. Milliyet Gazetesi'nde röportajlar gerçekleştirerek köşe yazarlığı yapan Defne Samyeli gazete ile 03 Ocak 2015'te yollarını ayırmıştır. Samyeli'nin 4 Temmuz 1994 tarihli "Tek Başına" isimli bir albümü de bulunmaktadır.

2000 yılında rahim ağzı kanserine yakalanan Samyeli, New York'ta ameliyat geçirip nekahati sonrası Türkiye'ye dönmüştür.

DEFNE SAMYELİ'NİN DİZİLERİ

2013: Babam Sınıfta Kaldı (Çiğdem) (Fox TV)
2015-2016: Kurtlar Vadisi Pusu (Asya/Zeynep) (Kanal D)
2018: İstanbullu Gelin (Star TV)
2020: Hekimoğlu (Kanal D)
2020: Sol Yanım (Asena) (Star TV)

DEFNE SAMYELİ'NİN ALBÜMLERİ

1994 - Tek Başına
2015 - Son Arzum (single)
2019 - Ağla Ağla (single)

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