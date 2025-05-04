Deha!nın yeni bölümünde neler olacak? Deha 29. bölüm canlı izle
Show TV'nin sevilen dizilerinden Deha, bu akşam 29. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkıyor. Yeni bölümü kaçırmak istemeyen ancak ekran başında olamayanlar için Show TV canlı yayın ekranı büyük kolaylık sağlıyor. Deha'nın sürükleyici hikâyesi bu bölümde de kaldığı yerden devam ederken, haberimizde diziyi canlı, kesintisiz ve anlık olarak izleyebileceğiniz Show TV canlı yayın linkini paylaştık.
Deha'nın heyecanla beklenen 29. bölümü bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. Televizyon başında olamayacak izleyiciler ise Show TV'nin canlı yayın ekranı üzerinden yeni bölümü anbean takip edebilecek. Gelişmelerin hız kesmeden devam ettiği dizide, bu hafta neler olacağı merak konusu. İşte, Deha'nın 29. bölümüne dair detaylar ve Show TV canlı yayın bağlantısı...
DEHA 29. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Karga’yla birlikte Karahan’dan kurtulan Devran’ın adaleti sağlama planlarının önünde hiçbir engel kalmaz.
Fakat planlarının arasına İmre’nin ısrarlarıyla olması gereken ameliyat girer.
Devran, ameliyat sırasında yaşanan komplikasyondan çıkmasını bekleyen herkesi şaşırtırken Cesur, onun bıraktığı işi tamamlamak için İskender’in tarafına geçer.
Karga, Devran’la anlaşmasını bozmasına sebep olacak bir bilgiyle sarsılır. Bedelini ise kimsenin beklemediği birine ödetir.
DEHA 29. BÖLÜM CANLI İZLE
Deha bu akşam 29. bölümü ile Show TV ekranlarına gelecek. Dizi canlı olarak Show TV canlı yayın ekranından izlenebilecek.