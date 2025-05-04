Deha'nın heyecanla beklenen 29. bölümü bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. Televizyon başında olamayacak izleyiciler ise Show TV'nin canlı yayın ekranı üzerinden yeni bölümü anbean takip edebilecek. Gelişmelerin hız kesmeden devam ettiği dizide, bu hafta neler olacağı merak konusu. İşte, Deha'nın 29. bölümüne dair detaylar ve Show TV canlı yayın bağlantısı...