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        Haberler Televizyon 'Deha'nın, 14'üncü bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı

        'Deha'nın, 14'üncü bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın, 14'üncü bölümünden üçüncü tanıtım izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 23:41 Güncelleme: 20.12.2024 - 23:42
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        SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın, merakla beklenen 14'üncü bölümünden üçüncü tanıtım izleyiciyle buluştu.

        Yayınlanan tanıtımda Boran’ın cinayetinde Cesur’un da parmağı olduğunu öğrenen Devran, ondan hesap soruyor.

        İskender, Cesur'un gerçek yüzünü Aysel'e anlatırken, Aysel'in; "Ona bir şey olursa, beni unut" sözleri dikkat çekiyor.

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        Cesur ve Devran’ın nefes kesen kavgası tanıtıma damga vururken, Karga'nın içeri girmesi yeni bölüme olan merakı giderek artırıyor.

        Senaryosunu; Damla Serim'in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral'ın üstlendiği 'Deha'nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak ve Abdurrahman Yunusoğlu yer alıyor.

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        'Deha', yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

        İşte 'Deha'nın 14. Bölüm 3. Tanıtımı:

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        #deha
        #show tv
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