'Deha'nın, 15'inci bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın, merakla beklenen 15'inci bölümünden ikinci tanıtım izleyicilerle buluştu.

İşte 'Deha'nın 15. Bölüm 2. Tanıtımı:

Yayınlanan tanıtımda Devran, İskender ile iş birliği yaparak oyun oynamaktan keyif aldığını söylerken çocuklukta yaşadığı hayal kırıklığını tekrardan yaşamamak için İskender'den gitmesini istiyor.

İskender’in, "Devran, bir kere baba de be" sözü tanıtıma damgasını vururken Hakim, Cesur’un kendisine sadakatini takdir ederek iş birliğine devam ediyor.