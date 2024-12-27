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        Haberler Televizyon 'Deha'nın, 15'inci bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Deha'nın, 15'inci bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Deha'nın, 15'inci bölümünden ikinci tanıtım izleyicilerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 23:11 Güncelleme: 27.12.2024 - 23:11
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        "Devran, bir kere baba de be"
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        SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın, merakla beklenen 15'inci bölümünden ikinci tanıtım izleyicilerle buluştu.

        İşte 'Deha'nın 15. Bölüm 2. Tanıtımı:

        Yayınlanan tanıtımda Devran, İskender ile iş birliği yaparak oyun oynamaktan keyif aldığını söylerken çocuklukta yaşadığı hayal kırıklığını tekrardan yaşamamak için İskender'den gitmesini istiyor.

        İskender’in, "Devran, bir kere baba de be" sözü tanıtıma damgasını vururken Hakim, Cesur’un kendisine sadakatini takdir ederek iş birliğine devam ediyor.

        Devran, ailesine yaşatılanların hesabını sorana kadar İskender’in kendisiyle iş birliği yapmasını istiyor.

        Aysel, İskender için endişelenirken yaşanılacaklar, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

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        Senaryosunu; Damla Serim'in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral'ın üstlendiği 'Deha'nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak ve Abdurrahman Yunusoğlu yer alıyor.

        'Deha', yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

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